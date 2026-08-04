Un hijo de Jair Bolsonaro acusó a Lula de financiar la campaña de Massa: "La izquierda es una bacteria"

Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal por San Pablo e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, cuestionó la presentación que Cristina Fernández de Kirchner realizó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para anular su condena y habilitar una eventual candidatura en 2027.

"Me pasa la misma película que con Lula", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia. El hermano del actual candidato presidencial Flávio Bolsonaro afirmó que la exmandataria argentina "se inspira" en el jefe de Estado brasileño, y apuntó como indicio que uno de los abogados que hoy defienden a Cristina Kirchner integró el equipo legal de Lula en el caso Lava Jato.

Sobre la anulación de las condenas del líder del PT, planteó: "Lula salió de la cárcel no porque fuera inocente. Fue procesado por un juez local, apeló a una Corte estatal, después a un tercer nivel para el Supremo Tribunal Federal y también para la Corte Superior de Justicia de Brasil. Entonces, Lula fue condenado no solo por un juez sino por unos 15 jueces". Y remató: "La izquierda es como una bacteria. Solo espera el momento donde la humanidad esté más baja, para intentar volver a hacer las malas cosas que siempre hacen".

Cabe recordar que el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas de Lula en 2021 al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar esas causas, y luego declaró la parcialidad del entonces juez Sergio Moro.

Consultado sobre si Lula envió dinero para la campaña presidencial de Sergio Massa en 2023, Eduardo Bolsonaro respondió afirmativamente, aunque no aportó documentación ni pruebas que respalden la afirmación. Según su versión, el presidente brasileño "habló para que su ministra, Simone Tebet, le enviara mil millones de dólares en algún banco latinoamericano".

"No fue enviado directamente para la elección de Massa. Era una ayuda financiera para el gobierno de Alberto Fernández y llevar adelante una artificialidad de que mejoraría la economía de Argentina, porque Massa era su ministro", explicó. Y agregó: "También hay asistentes conectados al gobierno de Lula que ayudaron al marketing de Massa en la campaña. Y esto las personas curiosamente lo olvidan, pero nosotros no".

"No hay mucha democracia": por qué dice que no puede volver a Brasil

El exdiputado también se refirió a su situación personal. Sostuvo que no puede regresar a su país porque "la cosa no está tan buena y no hay mucha democracia", y denunció la existencia de censura y de presos políticos. Como ejemplo, mencionó que su padre "no pudo ser candidato".

Por último, Eduardo Bolsonaro repasó el calendario y las expectativas de su hermano: "La primera vuelta de las elecciones de Brasil será el 4 de octubre. Si Flávio no gana en la primera vuelta, será para el 25 de octubre". Y se mostró optimista con los sondeos: "La buena noticia es que Lula está empatado técnicamente con Flávio en las encuestas y ese punto es favorable para nosotros, porque en la elección de 2022 mi padre estaba 13 puntos atrás".