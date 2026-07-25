Milei respaldó a Flávio Bolsonaro, recibió una distinción en San Pablo y chicaneó por X

El presidente se mostró con referentes de la oposición y alteró su agenda local para participar de la convención del Partido Liberal.

Con un despliegue de agenda política oficial, el Presidente Javier Milei aterrizó en San Pablo para recibir la mayor condecoración que entrega ese estado y respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El mandatario argentino se reunió con el gobernador Tarcísio de Freitas, participó de actividades junto a referentes del Partido Liberal y mantuvo su tono en X con una respuesta dirigida a quienes cuestionan la influencia extranjera sobre la política local.

La jornada comenzó en el Palacio dos Bandeirantes, sede del gobierno paulista. Tarcísio de Freitas recibió a Milei con honores militares en la Plaza Cívica. La organización colocó una alfombra azul en lugar de la tradicional roja, un detalle que captó la atención durante la ceremonia. El intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también participaron del acto. El gobierno de San Pablo distinguió al jefe de Estado con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz en una ceremonia que incluyó la lectura del decreto oficial, la colocación de la insignia y unas breves palabras de las autoridades.

La delegación argentina había aterrizado el viernes por la noche en el aeropuerto internacional de Guarulhos. El canciller Pablo Quirno y Karina Milei acompañaron al Presidente en el vuelo oficial. El avión llegó poco antes de las 22.30.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro en Casa Rosada De lleno en la campaña brasileña con fichas por Flávio Bolsonaro La agenda continuó con una reunión de trabajo en la residencia oficial de la Gobernación. Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes y Flávio Bolsonaro compartieron el encuentro con el mandatario argentino. El senador del Partido Liberal llegó a la cita como aspirante a la presidencia de Brasil. Milei le brindó un respaldo directo de cara a las elecciones previstas para octubre.

Javier Milei junto a Jair Bolsonaro. Foto: Mdz archivo El Partido Liberal eligió el Mercado Livre Arena Pacaembú para realizar su convención nacional. La fuerza opositora preparó allí el lanzamiento y la oficialización de la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro. Milei reservó un discurso para esa actividad y reforzó su cercanía con el espacio que enfrenta al actual gobierno brasileño. La presencia del Presidente argentino superó el carácter habitual de una visita institucional.