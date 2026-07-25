Diego Santilli abrió la billetera con los gobernadores y apuesta a destrabar la actividad en el Congreso.

El Gobierno necesita descongelar la agenda parlamentaria en el Congreso de la Nación en esta segunda mitad de año. En esa misión está orientada gran parte del gabinete de Javier Milei comandado por Diego Santilli, que ya empieza a hablar de plata y obras con los gobernadores para destrabar los acuerdos necesarios.

Mientras Luis Caputo (Economía) busca tentar a los grandes ahorristas a que blanqueen, una vez más, grandes sumas de dinero, Federico Sturzenegger va al Senado para destrabar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, y Diego Santilli reúne a los gobernadores, los tienta con destrabar obras que quedaron paralizadas y promete fondos.

Todo esto ocurre con una fecha tentativa: 15 de septiembre. Ese día el Gobierno debe presentar el Presupuesto 2027 y los mandatarios provinciales esperan ver ahí el resultado de las promesas que en las últimas semanas despegaron desde la Casa Rosada.

La que también acelera el teléfono y la lapicera es Karina Milei. El Jefe quiere los votos para la eliminación de las PASO, algo que todavía está muy lejos de materializarse. Los gobernadores aliados no quieren quedar al tiro de la voluntad de la hermana del presidente para definir el lugar que tendrán en las listas el año que viene. Tanto a nivel provincial como nacional. Mendoza, por ejemplo, intentó cerrar la discusión y el gobernador Alfredo Cornejo ya informó que habrá primaria en su distrito.

Pero para destrabar todo esto el Gobierno apela a la fórmula que más éxito le trajo a la gestión de Javier Milei en esos casi tres años de gestión: girar dinero a las provincias. A veces con más promesas que transferencias, pero siempre con la billetera en la mano.

El Gobierno reabrió la canilla de los ATN para los gobernadores

"El Gobierno tiene distintos tipos de recursos para darle a las provincias, el principal son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los adelantos financieros y las autorizaciones a la toma de deuda", explicó un diputado de un bloque aliado al Gobierno. De hecho, se conoció que la semana pasada desde el Palacio de Hacienda Córdoba y Santa Fe recibieron $5.000 millones en concepto de ATN. El mismo monto habían recibido a principios de mes Catamarca, Entre Ríos y Misiones.

En lo que va de la gestión libertaria, la Casa Rosada repartió casi $400.000 millones en ATN entre 17 provincias, mientras que otras ocho, entre ellas CABA, San Luis y varios distritos peronistas como Formosa y La Rioja, no recibieron un solo peso. El podio lo encabezan Misiones y Tucumán, con $41.500 millones cada una: la primera es el distrito de Carlos Rovira y Hugo Passalacqua, y la segunda está gobernada por el peronista dialoguista Osvaldo Jaldo. No es casualidad que de los bloques provinciales que responden a estos gobernadores salga un apoyo acérrimo a los proyectos del Gobierno.

Le siguen Salta ($36.000 millones), Entre Ríos ($35.800 millones) y Neuquén ($30.000 millones), y más atrás aparecen Chaco, Chubut y Catamarca, todas en el rango de los $27.000 a $28.000 millones. Cierran el listado provincias como Corrientes, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Buenos Aires, Jujuy y Río Negro, esta última con apenas $5.000 millones recibidos en total.

Además, desde la Casa Rosada insisten que el blanqueo que este jueves a última hora ingresó a la Cámara de Diputados le permitirá al oficialismo aumentar la recaudación. Y con el incremento de ese número, las provincias recibirían más fondos de coparticipación.

Todo esto bien lo sabe Diego Santilli, que en los últimos días mantuvo reuniones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le prometió la transferencia de rutas y obras portuarias para la provincia. También estuvo con Juan Pablo Valdés (Corrientes), que le manifestó su preocupación por los proyectos viales, los puentes estratégicos y el financiamiento de infraestructura de la provincia y con Sergio Ziliotto (La Pampa), con quien definieron el traspaso de viviendas paralizadas del plan ProCreAr y cuestiones de la caja previsional en un encuentro con un mandatario de la oposición.

Maximiliano Pullaro se mostró con funcionarios nacionales

Todos estos gobernadores tienen un puñado de votos que pueden ser clave para la definición de los proyectos que el Gobierno tiene paralizados en el Congreso. Estos podrían subdividirse entre los reformistas que lidera Sturzenegger, donde está el de propiedad privada, hojarasca, sociedades, entre otros; el político, que tiene la eliminación de las PASO como objetivo final; y los económicos donde está el nuevo blanqueo y el Súper RIGI.

La voluntad del Gobierno de repartir fondos se verá traducida en una hiperactividad parlamentaria. El Senado tiene previsto sesionar el 6 de agosto para finalmente darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de propiedad privada que ya fue cuatro veces postergado en la Cámara alta y tiene 15 versiones distintas.

Finalmente, se tratará el mismo texto que el pasado 16 de julio debió ser postergado porque Patricia Bullrich no tenía los votos asegurados. El texto no tendrá ningún cambio, ¿y qué cambió? La voluntad del Gobierno de negociar con una billetera que de a poco comienza a abrirse cada vez más.