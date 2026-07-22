Quién es el nuevo funcionario que suma Diego Santilli para controlar las reformas y la agenda internacional

El funcionario dependerá de Ignacio Devitt y tendrá bajo su órbita el seguimiento de programas prioritarios, organismos multilaterales y compromisos oficiales en el exterior.

Diego Santilli incorporó a un especialista en administración, comercio exterior, agronegocios y organismos internacionales dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete. Se trata de Guillermo Nicanor Toranzos Torino, el elegido para conducir la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, una oficina que intervendrá en el seguimiento de las reformas prioritarias y en la preparación de la agenda internacional.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete formalizaron la designación mediante el Decreto 647/2026. La norma salió publicada este miércoles en el Boletín Oficial y sumó otro casillero del organigrama que el Gobierno modificó después de los últimos cambios administrativos. El Decreto 581/2026 había fijado las bases para la creación de la Subsecretaría de Proyectos Estratégicos y esta actualización completó esa estructura con la designación de su titular.

La incorporación quedó bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete que conduce Ignacio Devitt, dependencia que concentró parte de las tareas políticas, administrativas y técnicas que antes estaban distribuidas entre distintas áreas del Poder Ejecutivo.

Guillermo Nicanor Toranzos Torino UCASAL Quién es el funcionario que desembarca en el equipo de Santilli Guillermo Toranzos Torino es licenciado en Administración y doctor por la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera desarrolló tareas vinculadas con las finanzas, el comercio exterior, el marketing, la planificación estratégica y los agronegocios. Fue profesor de la Universidad Católica de Salta en las materias de Planificación Financiera, Costos y Presupuesto en la Especialización en Finanzas. También fue docente en la Maestría en Agronegocios y Alimentos de la UBA, la Universidad del CEMA y la Universidad Nacional de Lanús.

Desde el ámbito estatal, fue coordinador general de la Subsecretaría de Comercio Exterior y la dirección ejecutiva de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones. Y coordinador de Planeamiento del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, además de su paso por la Oficina de Economía Forestal Nacional.