Diego Santilli aseguró que la reforma electoral se aprobará "este trimestre" y no descartó la posible vuelta de las colectoras

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , aseguró que la reforma electoral “se aprobará este trimestre” y confía en acordar con los sectores aliados para suspender las elecciones PASO

En diálogo con MDZ , el funcionario dijo que “la reforma electoral va a salir en el tercer trimestre” y puso como septiembre como el mes posible del avance en el Congreso.

Ante la pregunta sobre las dificultades para eliminaras las primarias, respondió. “Nosotros mandamos un proyecto que tiene que ver cuál es la reforma que el presidente Milei tiene en la cabeza. Una reforma que sea hacia la gente, hacia la sociedad, que la gente no tenga que ir a votar 6 veces en un año, que no le cueste $300.000.000 de dólares a los argentinos. Viendo por la televisión los espacios seguidos de los partidos políticos, que la gente apaga la televisión, la radio, etcétera. Entonces, esa es la reforma hacia la sociedad”.

“Nosotros presentamos la eliminación, que es lo que queremos siempre. Discutiremos con los partidos”, señaló el jefe de ministros. Ante la consulta de un resurgimiento del sistema de colectoras, indicó: “Después viene todo lo que tiene con los partidos políticos, y ahí están debatiendo los partidos”.

“Milei 2027” es la única consigna que repite la Secretaria General ante cada cónclave de la mesa política y enfoca toda su energía en ese propósito. Ha renunciado a su inamovible postura de forjar opciones propias en todas las provincias y ya abrió el juego a la expansión de otras alianzas electorales con gobernadores aliados. Considera que no tiene otro recurso: es necesario bajar algunas banderas para garantizar la reelección de su hermano, quien afrontó una pronunciada caída de su imagen tras la tormenta Adorni.

Bajo esa premisa, El Jefe ponderó a Santilli, de sintonía fina con Martín y “Lule” Menem, y con buen diálogo con el asesor Santiago Caputo. En modo equilibrista, el ministro coordinador es el hacedor de las principales negociaciones con las provincias y los bloques del Senado, con el objetivo de recortar lo menos posible el paquete que incluye, hasta hoy, la eliminación de las elecciones PASO.

Sin embargo, el panorama resulta escéptico, al menos para quienes creyeron que se iban a suprimir por completo. El Ejecutivo reconoce que no están los votos para su erradicación e intenta blindar los consensos para su suspensión el próximo año. Para la narrativa libertaria, sigue siendo importante. Ni hablar en aspectos estratégicos, poniendo en una situación límite al peronismo, que estará obligado a una unidad ficticia o desembocará en una inevitable ruptura entre Axel Kicillof y CFK.

El exdiputado del PRO trae debajo del brazo una fórmula para desenredar el nudo que hoy afronta el expediente, sin tratamiento hace varias semanas en la Cámara Alta. Se trata del resurgimiento del sistema de colectoras, una metodología electoral que podría ser efectiva, pero que implicará que muchos libertarios de pura cepa deban taparse la nariz o apelen al bilardismo que pregona su líder.

Este mecanismo ya fue conversado entre el jefe de ministros y los mandatarios provinciales, incluso del peronismo, y muchos ya dieron su beneplácito. Sin embargo, reina la desconfianza con la solidez de esa supuesta convergencia entre las listas que armarán los gobernadores y la que dispondrá La Libertad Avanza.

“Todos estamos con profunda desconfianza en que cumplan con la palabra”, aseveró uno de los gobernadores afines, que teme que Karina Milei derrumbe contrarreloj los armados electorales e intente inundar de candidatos propios ambas boletas. Descreen de la buena voluntad de la presidenta del partido de Gobierno y consideran que optará nuevamente por una pureza violeta. Ante estas suspicacias, exigen garantías de que se sostendrán los acuerdos de palabra.

Será uno de los principales aspectos a trabajar para Santilli, que afronta otro desafío: conformar al PRO y al radicalismo, que presentan objeciones en ambas cámaras. No es un hecho menor que este viernes haya recibido al titular del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, y su par en el Senado, Martín Goerling, en un encuentro que monitoreó, por las dudas, “Lule” Menem, el armador territorial del karinismo. Ambos bloques dialoguistas no garantizan el acompañamiento, por lo que deberá aceptar algunas concesiones antes de su aprobación en el Senado y su posterior giro en Diputados, donde el escenario es más que desafiante.

Dentro de esas preferencias, el Gobierno mantendrá la eliminación de los espacios publicitarios que actualmente ofrece el esquema electoral. Le sigue en ese orden cambios en el financiamiento público para las campañas y el retorno de "Ficha Limpia", un comodín que pondrá en la mesa en los acercamientos con el macrismo.