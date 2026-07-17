Diego Santilli abrió la caja de reclamos de La Pampa con obras frenadas y una deuda que Ziliotto calcula en $400.000 millones

El jefe de gabinete recibió al gobernador en Balcarce 50 para discutir avances sobre el traspaso de proyectos del Plan Procrear y la continuidad de negociaciones por la caja jubilatoria.

Diego Santilli recibió a Sergio Ziliotto en la Casa Rosada después de una serie de reclamos de La Pampa por fondos previsionales y obras públicas. El Gobierno nacional y la administración pampeana acordaron sostener una mesa de trabajo para revisar las obligaciones pendientes. La gestión provincial estima que la deuda acumulada supera los $400.000 millones cuando suma los compromisos de distintas áreas.

La agenda incluyó las viviendas inconclusas, el déficit del sistema previsional y los recursos destinados a infraestructura. La Pampa hace tiempo que reclama -sin éxito- el envío de las partidas para su caja previsional; por ende, esta fue una reunión clave para la provincia, ya que juntos acordaron el traspaso de jurisdicción de esta administración, de modo que las obras del Procrear ahora dependen de Zilliotto.

Santilli y Zilliotto x La caja previsional abrió otro capítulo de la discusión entre ambas administraciones. Ziliotto reclama que Nación cumpla con los aportes destinados a cubrir el déficit del sistema jubilatorio provincial. El gobernador sostiene esa demanda junto con otros mandatarios que administran cajas no transferidas y afirma que ANSES no giró una cuota de $5.000 millones correspondiente a junio. Cuota que forma parte de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia y, su no abono, incumpliría el artículo 61 del Presupuesto Nacional.