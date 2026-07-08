Se retomó la mesa política tras la salida Manuel Adorni y el Gobierno fijó nuevas prioridades

Luego de semanas de parálisis política por la situación de Manuel Adorni , el Gobierno retomó este miércoles la reunión de la mesa política con los debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete y Fabián Fernández como secretario de Medios.

El encuentro transcurrió en la previa del viaje de los ministros y el presidente Javier Milei a Tucumán , donde esta noche participarán de la vigilia por el 9 de julio, donde también estarán gobernadores.

Durante el encuentro se ratificó que este espacio de coordinación "tendrá una periodicidad semanal", con el objetivo de realizar un seguimiento "permanente" de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria.

Los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

En la pronta sesión de la Cámara Alta, también se estableció avanzar con nuevos pliegos judiciales, ascensos de diplomáticos y con el proyecto para que Tucumán sea capital simbólica del 9 de julio.

Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo. Además, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Durante la reunión también se analizó el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño.

Por su parte, Santilli expuso el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.