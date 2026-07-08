La mesa política del Gobierno retoma la actividad con Diego Santilli como nuevo coordinador

Luego de una modificación por una cuestión de agenda, la mesa política del Gobierno volverá a entrar en funciones este miércoles, en el primer encuentro sin Manuel Adorni y con su reemplazo en la jefatura de Gabinete, Diego Santilli .

A partir de marzo, el oficialismo dio a conocer una serie de proyectos que luego no tuvieron discusión parlamentaria. Esa situación se generó, en parte, por la situación judicial de Manuel Adorni , que despertó cuestionamientos entre propios y aliados. Además, despertó posibilidades de interpelación en el Parlamento por parte de la oposición.

En primer lugar, sin el exvocero en escena, el oficialismo quiere acelerar el debate de la iniciativa conocida como Zonas Frías, que apunta a reducir subsidios a las tarifas de gas en casi todo el país a excepción de la Patagonia, Puna y Malargüe. Para La Libertad Avanza , es vital condicionar la asistencia estatal solo a hogares vulnerables.

Este proyecto ya contó con media sanción en Diputados y podría tener el visto bueno del Senado. Hay números que LLA coloca en la mesa de negociación: el esquema vigente genera un déficit de $485.000 millones. Si los cambios se hacen efectivos, el ahorro estimado para Hacienda sería de $272.099 millones. Por eso hay urgencia en el oficialismo.

Una vez que ese texto tenga aprobación parlamentaria, el siguiente paso estará dedicado a conseguir consensos para sancionar la reforma electoral. Además de cálculos políticos, hay cifras económicas detrás de esta propuesta: según Diego Santilli, la eliminación de las primarias obligatorias que consagra la reforma significará un ahorro de 250 millones de dólares para las arcas estatales.

En relación a los presentes que se congregarán en el despacho del ministro coordinador Santilli, además del anfitrión se espera la presencia de la secretaria general Karina Milei, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, el subsecretario de presidencia Eduardo Menem, el titular de la Cámara baja Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt.

A esos nombres se le añadirá el de Fabián Fernández, el secretario de Comunicación. Otra novedad del próximo encuentro. Es una figura que tiene el aval de todos los campamentos de la Libertad Avanza. Desde aquellos que orbitan bajo la mirada de la hermana del presidente hasta de los celestiales que están cerca del consultor Caputo.