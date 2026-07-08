La sugestiva foto de Mema y Costarelli que inquieta en el Gobierno y en Godoy Cruz
Diego Costarelli y Natalio Mema recorrieron la obra de expansión del metrotranvía. La foto tiene varias interpretaciones políticas
Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, y Natalio Mema, ministro de Gobierno, recorrieron la obra de expansión del metrotranvía, sin que haya un hito para mostrar. Es decir, es una foto política que, además, inquieta.
Natalio Mema es precandiato a Gobernador dentro del cornejismo y las obras públicas que están bajo su órbita son parte de la campaña de posicionamiento. Y el metrotranvía es una de las principales. Costarelli hizo de anfitrión de Mema en Godoy Cruz y el gesto político impacta en el corazón del cornejismo, pues el otro precandidato de ese espacio es nada menos que Tadeo García Zalazar, exintendente de Godoy Cruz y actual ministro de Educación.
La señal de apoyo de Costarelli a Mema no pasa desapercibida. Mucho menos al conocer lo que desde los alrededores del intendente, que heredó el cargo de García Zalazar, dicen: que Mema es el "favorito" de Cornejo. Esos sugestivos comentarios y el apoyo explícito de Costarelli a través de la foto marcan esa interna dentro de Godoy Cruz. Mientras, el Gobernador no define ni definirá en el corto plazo quién es su candidato predilecto y "deja hacer".
La obra del metrotranvía atraviesa la interna política del Gobierno y la historia del cornejismo. La misma obra que Mema y Costarelli recorrieron es la que antes repudiaban y frenaron cuando gobernaba Francisco Pérez. Por eso, por ejemplo, hicieron la ciclovía sobre el trazado ferroviario; ciclovía que debieron levantar para rehacer a un costado, generando mayores costos por esos trabajos y por la restauración de las vías.