La sugestiva foto de Mema y Costarelli que inquieta en el Gobierno y en Godoy Cruz

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, y Natalio Mema, ministro de Gobierno, recorrieron la obra de expansión del metrotranvía, sin que haya un hito para mostrar. Es decir, es una foto política que, además, inquieta.

Natalio Mema es precandiato a Gobernador dentro del cornejismo y las obras públicas que están bajo su órbita son parte de la campaña de posicionamiento. Y el metrotranvía es una de las principales. Costarelli hizo de anfitrión de Mema en Godoy Cruz y el gesto político impacta en el corazón del cornejismo, pues el otro precandidato de ese espacio es nada menos que Tadeo García Zalazar, exintendente de Godoy Cruz y actual ministro de Educación.

Costarelli fue el anfitrión de Natalio Mema en Godoy Cruz. La señal de apoyo de Costarelli a Mema no pasa desapercibida. Mucho menos al conocer lo que desde los alrededores del intendente, que heredó el cargo de García Zalazar, dicen: que Mema es el "favorito" de Cornejo. Esos sugestivos comentarios y el apoyo explícito de Costarelli a través de la foto marcan esa interna dentro de Godoy Cruz. Mientras, el Gobernador no define ni definirá en el corto plazo quién es su candidato predilecto y "deja hacer".