Natalia Oreiro recreó su foto más famosa de los 90 y el resultado es increíble

La actriz sorprendió en Instagram al comparar una postal de sus inicios en 1996 con una divertida producción de fotos actual.

Natalia Oreiro recreó una de sus poses más icónicas de mediados de los noventa.

Una foto retro de Natalia Oreiro generó mucha repercusión entre los seguidores de Instagram de la actriz. La cantante subió una historia donde comparó una vieja postal de 1996 con una sesión actual, en la que imitó exactamente la misma pose que hacía en los inicios de su carrera.

"1996. 30 años atrás...", escribió la artista sobre el retrato original. En esa época, la actriz tenía apenas 19 años y recién arrancaba a trabajar en Argentina como modelo publicitaria y actriz.

El guiño retro de la actriz que causó furor entre sus seguidores. Se trata de un registro muy recordado por sus fans, donde se la ve mirando fijo a la cámara mientras sostiene su falda por detrás con las dos manos.

Pasaron tres décadas de ese momento y la artista uruguaya quiso tomárselo con humor haciendo un paralelismo durante una producción de fotos reciente. Para la versión de hoy eligió un vestido verde, guantes y un moño grande de animal print. Copió el movimiento exacto de aquel entonces, pero con una actitud mucho más relajada y divertida.