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Natalia Oreiro

Natalia Oreiro recreó su foto más famosa de los 90 y el resultado es increíble

La actriz sorprendió en Instagram al comparar una postal de sus inicios en 1996 con una divertida producción de fotos actual.

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Natalia Oreiro recreó una de sus poses más icónicas de mediados de los noventa.

Natalia Oreiro recreó una de sus poses más icónicas de mediados de los noventa.

Instagram Nataliaoreirosoy.

Una foto retro de Natalia Oreiro generó mucha repercusión entre los seguidores de Instagram de la actriz. La cantante subió una historia donde comparó una vieja postal de 1996 con una sesión actual, en la que imitó exactamente la misma pose que hacía en los inicios de su carrera.

"1996. 30 años atrás...", escribió la artista sobre el retrato original. En esa época, la actriz tenía apenas 19 años y recién arrancaba a trabajar en Argentina como modelo publicitaria y actriz.

El gui&ntilde;o retro de la actriz que caus&oacute; furor entre sus seguidores.

El guiño retro de la actriz que causó furor entre sus seguidores.

Se trata de un registro muy recordado por sus fans, donde se la ve mirando fijo a la cámara mientras sostiene su falda por detrás con las dos manos.

Pasaron tres décadas de ese momento y la artista uruguaya quiso tomárselo con humor haciendo un paralelismo durante una producción de fotos reciente. Para la versión de hoy eligió un vestido verde, guantes y un moño grande de animal print. Copió el movimiento exacto de aquel entonces, pero con una actitud mucho más relajada y divertida.

La cantante en la actualidad.

La cantante en la actualidad.

Esta referencia a su propia historia refleja una vez más cómo le gusta reírse de sí misma al repasar su trayectoria, algo que despertó la nostalgia de toda su comunidad en las redes.

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