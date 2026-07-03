Qué hacer en Mendoza este sábado: la guía definitiva para armar el mejor plan
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este sábado 4 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este sábado en Mendoza?
- El salto a la gloria: Un show que reúne piruetas, saltos acrobáticos, trapecio y contorsiones, fusionados con el malambo, el tango y la pasión del fútbol argentino, en una puesta cargada de emoción, adrenalina e identidad nacional.
Dónde: Planta Uno (Ceretti 244, Godoy Cruz)
Horario: 16:00 horas
Entradas: $15.000 en este link
- Arizu Gamer: un evento para los más fanáticos de los videojuegos. Habrán torneos de penalties, foodtrucks y más.
Dónde: Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz)
Horario: a partir de las 10:00 horas
Entradas: General a $10.000 en este link
- De raíz cantora: El concierto contará con un ensamble de músicos especialmente convocados para la ocasión, generando un entramado sonoro que pondrá en valor el repertorio que marcó generaciones. Además, se suma la presencia de Araceli Matus, con relatos de su abuela profundamente ligados a la memoria y al legado de Mercedes.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $30.000 en este link