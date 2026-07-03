Pruebas Aprender: los datos que explican por qué Mendoza mejoró en Lengua y Matemática

Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 muestran una mejora en los desempeños de los estudiantes mendocinos, especialmente en Lengua, donde la provincia alcanzó el menor nivel crítico de los últimos 13 años. Además, comenzó a revertirse la tendencia en Matemática, según destacó el director de Evaluación de la Calidad Educativa, Leandro Videla, en diálogo con MDZ Club.

Videla afirmó en la 105.5 FM MDZ Radio que "el nivel de lengua es el mejor de la serie de los últimos 13 años y eso la verdad que es algo muy positivo", al tiempo que remarcó "este avance respecto de matemática en donde empezamos a revertir ese efecto porcentual de los chicos que están en el nivel crítico".

Precisó que, en comparación con las Pruebas Aprender 2023, "respecto de lengua, hemos disminuido prácticamente casi un 7,8%" el porcentaje de estudiantes en nivel crítico, mientras que "respecto de matemática hemos disminuido un 5%". Según explicó, esa reducción permitió "el pasaje a otros grupos, por ejemplo, el básico, satisfactorio y avanzado".

El funcionario sostuvo que los resultados responden a las políticas educativas implementadas en los últimos años y señaló que los operativos de evaluación permiten "conocer dónde estamos parados y en base a estos datos, que son tan valiosos, saber cómo aplicar y en qué momento del año aplicar las medidas para poder seguir reduciendo esta brecha respecto de series anteriores".

Consultado sobre el nivel crítico en Matemática, Videla reconoció que "es por eso que por ley el año pasado se agrega matemática, en donde lo que se busca ahora es empezar a revertir esa tendencia, que de hecho lo estamos logrando de a poco".

En ese sentido, explicó que la incorporación de un censo provincial de Matemática permite "conocer en profundidad dónde están las falencias que hoy tienen estos estudiantes para sacarlos de ese nivel crítico y llevarlos a un nivel básico, intermedio, avanzado".

Asimismo, destacó que las evaluaciones nacionales y provinciales cumplen funciones complementarias. "Esta es una evaluación a nivel nacional donde nos permite saber en qué lugar estamos posicionados respecto a otras jurisdicciones, pero complementado junto con los distintos operativos que nosotros tenemos desde la provincia nos permite hacer foco en dónde está el problema y saber, de una manera nominal, dónde atacarlo".

Finalmente, aseguró que los indicadores recientes muestran una evolución favorable. "Creo que hoy estamos mucho mejor parados que hace dos o tres años atrás", sostuvo, y agregó que "es todo un proceso" cuyos resultados se consolidan mediante un trabajo sostenido en el tiempo.