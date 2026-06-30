Pruebas Aprender: el nivel primario obtuvo el mejor resultado en Lengua de la última década

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado este martes para anunciar los resultados de las Pruebas Aprender 2025 . Según el documento, la evaluación registró la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes.

El dato que destaca el Gobierno es que el 76,9% de los estudiantes de sexto grado de primaria alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua , lo que la convierte en la cifra más alta de la última década . Solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico.

Además, el documento sostiene que las 24 jurisdicciones del país incrementaron sus desempeños en Lengua , y los avances más significativos se dan en las jurisdicciones con mayor deuda de aprendizaje.

De acuerdo al texto, en la edición de Aprender de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico en Lengua . En 2025 este porcentaje bajó al 4,9% y los niveles satisfactorio y avanzado pasaron del 66,4% en 2023 al 76,9%. Es decir que más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados.

En Matemática , por otro lado, 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado . "Estos resultados marcan un avance y señalan un desafío todavía importante. Por eso, a partir del acuerdo federal consolidado en abril de este año en el Consejo Federal por la Alfabetización, el Ministerio potenciará los desempeños en Matemática", dice el documento.

Las Escuelas Alfa también mejoraron sus resultados en Lengua

Otra arista que menciona el comunicado es el resultado de las Escuelas Alfa, que son aquellas instituciones seleccionadas por sus mayores desafíos en alfabetización.

De acuerdo al texto, estas escuelas mejoraron sus resultados en Lengua y redujeron las brechas frente a los colegios ajenos al programa. Asimismo, el avance se concentró en las instituciones de los sectores sociales más desfavorecidos: la mayor diferencia frente a las escuelas sin el programa llegó a 17,6 puntos en el quintil más vulnerable.

Por otro lado, las Pruebas Aprender registraron una participación histórica de escuelas y estudiantes. La evaluación contó con el 95% de las escuelas y el 84% de los estudiantes evaluados, lo que comprende, en números concretos, 750 mil alumnos de sexto grado en más de 20 mil escuelas de todo el país.

"El Ministerio de Capital Humano continuará su trabajo para que todos los chicos alcancen al menos el nivel satisfactorio y para que cada vez más chicos aprendan más y accedan a mejores oportunidades para construir su futuro", concluye el comunicado.