Anses: quiénes dejarán de cobrar las Becas Progresar y cómo mantener el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que un grupo de beneficiarios de las Becas Progresar dejará de percibir el apoyo económico por no cumplir con las condiciones establecidas por el programa. La medida busca garantizar que la asistencia llegue a los estudiantes que mantienen una trayectoria educativa activa y cumplen con los requisitos vigentes.

Entre las principales causas de suspensión del beneficio se encuentra el incumplimiento de las exigencias académicas.

Los estudiantes deben acreditar la regularidad en sus estudios y, en el caso de los niveles superiores, aprobar al menos el 50% de las materias correspondientes a su plan de estudios. Quienes no alcancen ese rendimiento podrán perder la beca.

Además del desempeño académico, el programa exige cumplir con otros requisitos, como respetar los límites de ingresos del grupo familiar, mantener actualizada la documentación personal y conservar la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida.

Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes que cursan la educación obligatoria, estudios terciarios, universitarios o de formación profesional. El objetivo es favorecer la permanencia y finalización de los estudios mediante un aporte económico mensual.

Desde el organismo también recordaron que los controles sobre los beneficiarios son periódicos, por lo que el cumplimiento de las condiciones será evaluado de manera continua. En caso de detectarse incumplimientos, el pago podrá ser suspendido hasta que la situación sea regularizada o, en algunos casos, darse de baja de forma definitiva.

Por este motivo, las autoridades recomiendan a los estudiantes verificar periódicamente su situación académica y mantener actualizados sus datos personales para evitar inconvenientes con la continuidad del beneficio.