Atención jubilados: Anses confirmó un nuevo aumento para septiembre

Anses confirmó este jueves un nuevo aumento en las jubilaciones para el mes de septiembre. Así quedaron los montos.

Los jubilados de Anses conocieron este jueves un nuevo incremento que oficializó el organismo tras conocerse el dato de la inflación que publicó el Indec. Por decisión del Gobierno, los montos de la jubilación mínima subirán en el mismo orden que el IPC y a eso se le sumará un bono de $70.000.

La inflación del mes de julio, según el Indec, se ubicó en 2,1% y ese será el porcentaje de incremento que recibirán los jubilados y pensionados para el mes de septiembre. La medida se enmarca en un decreto publicado por el Gobierno en 2023 y desde entonces así ha funcionado también para otras prestaciones que otorga Anses.

Así quedarán las jubilaciones de Anses en septiembre Luego de conocerse el dato de la inflación, el monto para los jubilados de cara al próximo mes será de $428.570,80 ya que el incremento será de 2,1% respecto del monto percibido en agosto.

A ese número hay que sumarle los $70.000 de bono extraordinario que otorga el Gobierno que hace llegar al monto de los $498.570,80 en total para los que perciben la mínima.