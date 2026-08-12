Quiénes cobran este miércoles 12 de agosto según la Anses

La tercera jornada del calendario de pagos agosto de la Anses llega este miércoles 12 con acreditaciones para varios grupos. El número clave del día será el 2 para buena parte de los beneficiarios, que con esa terminación de DNI cobrarán jubilados de la mínima, titulares de AUH, asignaciones familiares y beneficiarios de la Asignación por Embarazo.

También habrá pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC), aunque en este caso el cronograma alcanza a dos terminaciones de documento. A su vez, avanza el esquema correspondiente a la Asignación por Prenatal.

De acuerdo con el calendario establecido para este mes, durante el miércoles cobrarán jubilados y pensionados con haber mínimo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo (AUE) y Asignación por Prenatal, según la terminación del DNI .

El calendario de la Anses avanza según la terminación del DNI y contempla los montos actualizados de agosto.

Además, permanece abierto el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que comenzó el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI. También siguen disponibles las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas.

El calendario no se detiene allí. El jueves 13 será el turno, entre otros grupos, de los jubilados que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 3, mientras que las PNC avanzarán con los documentos terminados en 6 y 7.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto?

Agosto llegó con una actualización del 1,89% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Anses. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de junio.

Con el aumento, el haber mínimo quedó en $419.775,93. A ese monto se agrega el bono de $70.000, por lo que un jubilado o pensionado que percibe la mínima cobra en agosto un total de $489.775,93. Quienes superan el haber mínimo reciben un refuerzo proporcional siempre que sea necesario para alcanzar esa misma cifra.

Por su parte, la PUAM alcanza los $405.820,74 con el bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegan a $363.843,15.

En cuanto a las asignaciones, la AUH asciende a $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad a $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo a $75.433 para el primer rango de ingresos. Los depósitos se realizan automáticamente en la cuenta habitual de cada beneficiario, de acuerdo con la fecha que corresponde en el calendario de la Anses.