Anses: cómo obtener descuentos en supermercados y farmacias siendo jubilado

En medio de la necesidad de cuidar el presupuesto familiar, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) cuentan durante agosto con una serie de beneficios para reducir el costo de sus compras cotidianas.

El programa Beneficios Capital Humano Anses reúne a más de 7.000 comercios adheridos y alrededor de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas localidades del país. La propuesta contempla descuentos en rubros esenciales como alimentos, productos de limpieza, medicamentos y artículos de cuidado personal.

Entre las principales cadenas de supermercados que forman parte de la red aparecen Carrefour, Coto, Changomás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea, Día y Josimar.

A su vez, los beneficios se extienden a otros establecimientos, entre ellos farmacias, perfumerías, ópticas, estaciones de servicio y comercios de diferentes rubros.

De acuerdo con la información oficial del programa, los descuentos en supermercados parten del 10% y, en determinados comercios y productos, pueden alcanzar porcentajes superiores. También existen beneficios específicos para artículos de perfumería y limpieza.

Cómo funcionan los reintegros

La modalidad del beneficio depende de cada comercio. En algunos casos, la rebaja se aplica directamente al momento de realizar el pago, mientras que en otros el dinero se acredita posteriormente como reintegro en la cuenta correspondiente.

Por ese motivo, antes de concretar una compra es importante revisar las condiciones particulares de cada promoción, especialmente los días de vigencia, los porcentajes de descuento y los eventuales topes de devolución.

Los beneficios de Anses también pueden complementarse con promociones ofrecidas por distintas entidades bancarias para jubilados y pensionados.

Entre las alternativas disponibles pueden encontrarse descuentos adicionales, reintegros, cuotas sin interés y promociones especiales determinados días de la semana. Las condiciones dependen del banco, del comercio y del medio de pago utilizado.