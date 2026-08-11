Este martes 11 de agosto cobra un nuevo grupo de Anses: quiénes son

Este martes 11 de agosto, la Anses continúa con el cronograma de pagos de agosto. Cobrarán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y titulares de diversas asignaciones, según terminación de DNI.

Quienes no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 1, cobrarán este martes. También recibirán sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalicen en 2 y 3.

La Anses abona en agosto las prestaciones con un aumento del 1,89% y mantiene el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

El cronograma de pagos continuará en los próximos días según la terminación del DNI. Los pagos para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a efectuarse durante la última semana de agosto.

¿Cuánto paga la Anses en agosto?

En agosto, las prestaciones de la Anses experimentan un incremento del 1,89%, basado en la fórmula de movilidad y el Índice de Precios al Consumidor de junio. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $419.775,93. Sumado a un bono de $70.000, quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $489.775,93 este mes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $405.820,74 (incluyendo el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegan a $363.843,15. Las asignaciones también se actualizan: la AUH asciende a $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad a $491.173, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $75.433. Todos los pagos se efectúan conforme al calendario oficial de la Anses.