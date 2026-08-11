Este martes 11 de agosto cobra un nuevo grupo de Anses: quiénes son
La Anses continúa este martes 11 de agosto con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones.
Este martes 11 de agosto, la Anses continúa con el cronograma de pagos de agosto. Cobrarán jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y titulares de diversas asignaciones, según terminación de DNI.
Quienes no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 1, cobrarán este martes. También recibirán sus haberes los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalicen en 2 y 3.
Anses: Pagos del martes 11 de agosto
El calendario de la Anses para esta jornada incluye los siguientes pagos detallados por terminación de DNI:
- Jubilados y pensionados (haber mínimo): DNI terminados en 1.
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 1.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
- Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 1.
- Asignación por Prenatal: DNI terminados en 0 y 1.
- Asignación por Maternidad: comienzan los pagos para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): comienza el período de cobro para todas las terminaciones de DNI.
Además, continúan disponibles las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas, independientemente de la terminación del DNI.
El cronograma de pagos continuará en los próximos días según la terminación del DNI. Los pagos para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a efectuarse durante la última semana de agosto.
¿Cuánto paga la Anses en agosto?
En agosto, las prestaciones de la Anses experimentan un incremento del 1,89%, basado en la fórmula de movilidad y el Índice de Precios al Consumidor de junio. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $419.775,93. Sumado a un bono de $70.000, quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $489.775,93 este mes.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $405.820,74 (incluyendo el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegan a $363.843,15. Las asignaciones también se actualizan: la AUH asciende a $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad a $491.173, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos es de $75.433. Todos los pagos se efectúan conforme al calendario oficial de la Anses.