Becas Progresar: Anses fijó las fechas de cobro de agosto y así queda el calendario

Los beneficiarios de las Becas Progresar ya tienen confirmado el calendario de pagos de agosto. Los depósitos comienzan el 13 de agosto y se acreditan de manera escalonada hasta el 20. Cuándo cobra cada grupo y cómo consultar el estado del beneficio.

El cronograma de pagos se organiza, como cada mes, de acuerdo con la terminación del DNI.

Las Becas Progresar se pagan entre el 13 y el 20 de agosto según la terminación del DNI. Foto: Anses

El calendario corresponde a los estudiantes que ya tienen la beca adjudicada y cumplen con los requisitos exigidos por el programa para percibir el beneficio.

En cambio, quienes todavía tengan la solicitud con estado "En evaluación" o registren alguna observación deberán esperar la resolución del trámite para saber si les corresponde el pago.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación y el estado de la beca desde los canales oficiales.

Para hacerlo, tienen estas opciones:

Ingresar con su usuario a la plataforma oficial de Progresar.

Consultar la información a través de los canales habilitados por Anses.

Una vez acreditado el pago, el dinero queda disponible en la cuenta del beneficiario y puede retirarse o utilizarse mediante los medios de pago habituales.