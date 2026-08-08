Becas Progresar: Anses fijó las fechas de cobro de agosto y así queda el calendario
Los beneficiarios de las Becas Progresar ya tienen el calendario de pagos de agosto. Conocé cuándo cobrás según la terminación de tu DNI.
Los beneficiarios de las Becas Progresar ya tienen confirmado el calendario de pagos de agosto. Los depósitos comienzan el 13 de agosto y se acreditan de manera escalonada hasta el 20. Cuándo cobra cada grupo y cómo consultar el estado del beneficio.
Cuándo cobran las Becas Progresar en agosto
El cronograma de pagos se organiza, como cada mes, de acuerdo con la terminación del DNI.
Las fechas confirmadas son:
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de agosto.
Quiénes cobran este mes
El calendario corresponde a los estudiantes que ya tienen la beca adjudicada y cumplen con los requisitos exigidos por el programa para percibir el beneficio.
En cambio, quienes todavía tengan la solicitud con estado "En evaluación" o registren alguna observación deberán esperar la resolución del trámite para saber si les corresponde el pago.
Cómo consultar la fecha de cobro
Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación y el estado de la beca desde los canales oficiales.
Para hacerlo, tienen estas opciones:
- Ingresar con su usuario a la plataforma oficial de Progresar.
- Consultar la información a través de los canales habilitados por Anses.
Una vez acreditado el pago, el dinero queda disponible en la cuenta del beneficiario y puede retirarse o utilizarse mediante los medios de pago habituales.