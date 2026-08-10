Anses paga un extra de la AUH: cuánto se cobra y qué trámite hay que hacer para recibirlo

Los titulares de la AUH pueden recuperar el 20% que Anses retuvo durante 2025. El dinero se acredita después de presentar la Libreta.

Anses retiene mensualmente el 20% de la AUH y lo abona después de presentar la Libreta correspondiente.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder durante 2026 a un pago adicional de Anses correspondiente al 20% retenido mes a mes. Para recibir este beneficio es obligatorio presentar la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.

El monto varía según la cantidad de meses en que se cobró la AUH en 2025. Quienes percibieron la prestación los 12 meses recibirán aproximadamente $188.069 por hijo. El resto, un importe proporcional. Anses retiene mensualmente el 20% de la asignación, reservado hasta la presentación de la Libreta.

¿Cuándo paga Anses el 20% retenido de la AUH? El depósito del complemento acumulado puede demorar alrededor de 60 días tras la correcta presentación de la Libreta AUH, según informa Anses y depende de la fecha del trámite.

El trámite ante Anses permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores. MDZ Para gestionar el cobro, se debe ingresar a Mi Anses, ir a Hijos > Libreta AUH, generar el formulario, completarlo en la escuela o centro de salud, y cargarlo nuevamente en la plataforma. También se puede presentar de forma presencial en una oficina de Anses.