Anses paga un extra de la AUH: cuánto se cobra y qué trámite hay que hacer para recibirlo
Los titulares de la AUH pueden recuperar el 20% que Anses retuvo durante 2025. El dinero se acredita después de presentar la Libreta.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder durante 2026 a un pago adicional de Anses correspondiente al 20% retenido mes a mes. Para recibir este beneficio es obligatorio presentar la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños.
El monto varía según la cantidad de meses en que se cobró la AUH en 2025. Quienes percibieron la prestación los 12 meses recibirán aproximadamente $188.069 por hijo. El resto, un importe proporcional. Anses retiene mensualmente el 20% de la asignación, reservado hasta la presentación de la Libreta.
¿Cuándo paga Anses el 20% retenido de la AUH?
El depósito del complemento acumulado puede demorar alrededor de 60 días tras la correcta presentación de la Libreta AUH, según informa Anses y depende de la fecha del trámite.
Para gestionar el cobro, se debe ingresar a Mi Anses, ir a Hijos > Libreta AUH, generar el formulario, completarlo en la escuela o centro de salud, y cargarlo nuevamente en la plataforma. También se puede presentar de forma presencial en una oficina de Anses.
Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la Libreta AUH. Este trámite no solo habilita el cobro del porcentaje acumulado, sino que también sirve para acreditar los requisitos necesarios para acceder a la Ayuda Escolar Anual.