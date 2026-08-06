Anses confirmó el bono de agosto para jubilados: quiénes lo cobrarán y cuánto recibirán

Anses confirmó un nuevo bono de $70.000 para los jubilados. Quiénes serán los que lo recibirán y los montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante agosto de 2026 continuará el pago del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo será de $70.000 y se abonará junto con los haberes mensuales, que además tendrán un incremento del 1,9% por la actualización prevista en la fórmula de movilidad.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $419.817,12, mientras que quienes perciban el haber mínimo recibirán también el bono completo, por lo que el ingreso total alcanzará los $489.817,12 durante agosto.

Cómo se pagará el bono de Anses El refuerzo de $70.000 será acreditado automáticamente junto con la jubilación, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Los beneficiarios que cobren la jubilación mínima percibirán el bono completo. En cambio, quienes tengan haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $489.817,12, recibirán un monto proporcional para completar ese ingreso. Los jubilados cuyos haberes superen ese tope no accederán al beneficio extraordinario.

El incremento del 1,9% responde al mecanismo de movilidad previsional vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC con dos meses de desfase. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por Anses.