Cuándo va a pagar la Anses una de las ayudas más importantes del calendario de pagos

Esta ayuda es clave para miles de personas desempleadas. Conocé cuándo la va a pagar la Anses.

La Prestación por Desempleo se pagará entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto, según la terminación del DNI.

La Anses paga mensualmente numerosas prestaciones y ayudas a millones de argentinos, pero una de las más importantes es la Prestación por Desempleo, destinada a quienes perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad.

El organismo ya publicó en su calendario de pagos las fechas de cobro de esta asistencia. Los depósitos comenzarán el lunes 24 de agosto y continuarán hasta el viernes 28, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Esta asistencia está destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin una causa justificada, finalizaron un contrato o quedaron sin trabajo por motivos ajenos a su voluntad. Además del pago mensual, quienes acceden al beneficio mantienen las asignaciones familiares y la cobertura de la obra social durante el período correspondiente.

El monto de la Prestación por Desempleo varía de acuerdo con el salario que recibía cada trabajador antes de quedar sin empleo. Shutterstock ¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en agosto? El calendario de la Prestación por Desempleo quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto. De esta manera, todos los pagos del Plan 1 quedarán acreditados antes de que finalice el mes. La fecha exacta y el lugar de cobro también pueden consultarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.