Cuándo va a pagar la Anses una de las ayudas más importantes del calendario de pagos
Esta ayuda es clave para miles de personas desempleadas. Conocé cuándo la va a pagar la Anses.
La Anses paga mensualmente numerosas prestaciones y ayudas a millones de argentinos, pero una de las más importantes es la Prestación por Desempleo, destinada a quienes perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad.
El organismo ya publicó en su calendario de pagos las fechas de cobro de esta asistencia. Los depósitos comenzarán el lunes 24 de agosto y continuarán hasta el viernes 28, según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Esta asistencia está destinada a trabajadores que perdieron su empleo sin una causa justificada, finalizaron un contrato o quedaron sin trabajo por motivos ajenos a su voluntad. Además del pago mensual, quienes acceden al beneficio mantienen las asignaciones familiares y la cobertura de la obra social durante el período correspondiente.
¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en agosto?
El calendario de la Prestación por Desempleo quedó organizado de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.
De esta manera, todos los pagos del Plan 1 quedarán acreditados antes de que finalice el mes. La fecha exacta y el lugar de cobro también pueden consultarse desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
¿Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo?
El importe de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los titulares. El cálculo toma como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que recibió el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.
A partir del 1° de agosto de 2026, el monto no puede ser inferior a $188.300 ni superar los $376.600. La cifra final depende del salario que cobraba cada persona y de los aportes registrados antes de quedar desempleada.
¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda de Anses?
La prestación puede ser solicitada por trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por otras causas externas. También alcanza a trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Para iniciar el trámite es necesario presentar el DNI y la documentación que compruebe la situación de desempleo. Según el caso, puede tratarse del telegrama de despido, una carta documento, una nota firmada por el empleador o una copia del contrato vencido.
La solicitud puede realizarse por internet desde Atención Virtual, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Otra alternativa es pedir un turno y presentar la documentación en una oficina de ANSES. El trámite es gratuito.