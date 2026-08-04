Entre Ríos firmó un acuerdo histórico con Nación: ANSES transferirá $120.000 millones para compensar parte del déficit previsional

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , y el director ejecutivo de la ANSES , Guillermo Héctor Arancibia , firmaron un convenio que garantiza la transferencia de $120.000 millones para cubrir parte de la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia. El acuerdo representa un avance histórico en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial.

La provincia de Entre Ríos dio un paso histórico en la defensa de su Caja de Jubilaciones. El gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, suscribieron un convenio que permite avanzar en la resolución de uno de los principales reclamos financieros que la provincia mantenía con el Estado Nacional por el financiamiento del déficit previsional", precisaron desde la Gobernación.

"Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos", afirmó Frigerio.

Por primera vez en la historia de Entre Ríos un Gobierno provincial decidió llevar este reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial. La firma del convenio constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos.

El acuerdo establece que la ANSES transferirá $120.000 millones en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

"Estos recursos no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos. Son fundamentales para darle mayor previsibilidad y fortalecer la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones", sostuvo el gobernador.

Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Este acuerdo se suma al proceso de ordenamiento y saneamiento del sistema previsional impulsado por la gestión de Rogelio Frigerio. La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el Gobierno Nacional, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, garantizar mayor previsibilidad financiera y comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con los jubilados entrerrianos.

"Quiero agradecer especialmente el trabajo conjunto de la ministra Sandra Pettovello, del ministro Luis Caputo, del ministro Diego Santilli, del directorio de ANSES y de todos los equipos técnicos de la Nación y de la provincia que hicieron posible este acuerdo. Cuando hay diálogo, seriedad y una provincia que defiende con firmeza lo que le corresponde, los resultados llegan", expresó Frigerio.