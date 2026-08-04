El Gobierno avanzó con las prioridades en el Congreso y acordó otra cumbre con gobernadores

El Gobierno nacional avanzó este martes con la reunión de la mesa política, donde los funcionarios del gabinete de Javier Milei definieron avanzar con la agenda legislativa y afianzar las alianzas con algunos gobernadores claves.

La principal expectativa fue avanzar con los votos necesarios para aprobar el jueves con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará el jueves en la sesión del Senado.

Sobre este expediente, el oficialismo modificará uno de los artículos más discutidos del proyecto. Ante la resistencia de los bloques aliados —especialmente de las provincias— se estudia elevar del 15% al 25% el límite previsto para la venta de tierras.

A su vez, fuentes oficiales consignaron que a mediados de agosto la Cámara de Diputados tratará el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con el objetivo de blindar nuevos apoyos en el Congreso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , confirmó que este jueves viajará junto con el ministro de Economía, Luis Caputo , a la provincia de Catamarca, donde mantendrán encuentros con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Al término del encuentro en Balcarce 50, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunió con los jefes de los bloques aliados, con la intención de acordar un cronograma de trabajo legislativo para las próximas semanas.

La reunión de este martes había sido postergada la semana pasada por el receso legislativo. En la antesala del encuentro, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó este lunes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Chaco para participar del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA).