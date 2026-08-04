El Gobierno reúne a la mesa política horas antes de una sesión clave en el Congreso

Con el regreso de la actividad en el Congreso tras el receso invernal, el oficialismo reactiva este martes la mesa política para definir la estrategia legislativa en una semana clave. El eje del encuentro será el proyecto de Ley de Propiedad Privada , cuya redacción volverá a modificarse antes de ser debatida por tercera vez este jueves en el Senado .

La reunión comenzará a las 13 en la Casa Rosada y reunirá a los nueve integrantes del espacio encargado de coordinar la agenda política y parlamentaria del Gobierno. Más tarde, en la Cámara Alta, la senadora Patricia Bullrich encabezará una conferencia de prensa para presentar los cambios incorporados a la iniciativa, que ya acumula 16 versiones distintas.

Entre las modificaciones que analiza el oficialismo figura un cambio en uno de los artículos más discutidos del proyecto. Ante la resistencia de los bloques aliados —especialmente de los gobernadores— se estudia elevar del 15% al 25% el límite previsto para la venta de tierras.

Las modificaciones que negocia el oficialismo implican un cambio importante respecto del planteo original. La primera versión del proyecto apuntaba a eliminar la mayor parte de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero la nueva propuesta mantendría un esquema de límites, aunque más amplio que el vigente.

A su vez, el texto mantiene restricciones para las personas jurídicas con participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta. En esos casos, la adquisición de tierras solo podrá concretarse con autorización expresa de la Nación y de la provincia involucrada. El expediente también aclara que esa facultad no podrá ser delegada en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.

Además de esa iniciativa, el Gobierno buscará ordenar el tratamiento de otros proyectos considerados prioritarios para este mes. Entre ellos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —que en la Casa Rosada definen como "el proyecto del semestre"—, la reforma política, Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios previstos para la autoridad monetaria.

Con ese objetivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para este martes a las 15 a los jefes de los bloques aliados, con la intención de acordar un cronograma de trabajo legislativo para las próximas semanas.

En paralelo, dentro del Gobierno también se discute cómo compatibilizar la actividad parlamentaria con la estrategia electoral rumbo a 2027. Mientras algunos dirigentes consideran que ya comenzó la etapa de construcción para la reelección de Javier Milei, otros creen que adelantar ese debate puede complicar la gestión.

La reunión de este martes había sido postergada la semana pasada por el receso legislativo. En la antesala del encuentro, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó este lunes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Chaco para participar del Consejo Regional de Seguridad Interior (NEA).