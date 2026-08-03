El Gobierno confirmó un bono de $50.000 para las Fuerzas Armadas: quiénes lo cobran

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. El beneficio será abonado por única vez junto con los salarios correspondientes a agosto de 2026.

La medida quedó establecida mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, publicados este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial. La suma tendrá carácter remunerativo y no bonificable, será excepcional y solo podrá ser percibida una vez por cada persona alcanzada.

El primero de los decretos comprende al personal militar en actividad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También recibirán el pago los trabajadores activos de la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Desde el Ejecutivo explicaron que la decisión busca adecuar los ingresos y sostener el poder adquisitivo de las remuneraciones, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y la dedicación exigida al personal militar.

El segundo decreto extiende la suma fija al personal en actividad de las fuerzas policiales y de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional. Entre los beneficiarios aparecen los integrantes y alumnos de la Gendarmería Nacional, el personal de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y los agentes y alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria .

El beneficio para las Fuerzas Armadas también alcanzará a las fuerzas federales de seguridad y se pagará por única vez.

También serán alcanzados los integrantes y alumnos del Servicio Penitenciario Federal y el personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. El Gobierno sostuvo que el pago busca reconocer la capacidad, la responsabilidad y la dedicación necesarias para cumplir con las tareas asignadas a estas instituciones.

El bono para las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales será remunerativo, por lo que estará alcanzado por aportes y contribuciones previsionales. Sin embargo, al ser no bonificable, no será tomado como base para calcular otros suplementos o adicionales vinculados al salario.

La suma de $50.000 se liquidará automáticamente con los haberes de agosto. El costo será cubierto con los créditos presupuestarios correspondientes a los ministerios de Defensa y de Seguridad Nacional.