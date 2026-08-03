Cuándo vuelve el sol y calorcito a Buenos Aires tras varios días de lluvia

Después de varios días marcados por la lluvia, la humedad y el cielo cubierto, Buenos Aires tendrá una breve mejora durante la primera semana de agosto. El sol comenzará a aparecer el miércoles y la temperatura alcanzará su punto más alto el jueves, aunque el alivio será corto y el frío regresará hacia el fin de semana.

El comienzo de la semana mantendrá las condiciones típicas del invierno en la Ciudad y el conurbano bonaerense. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional , las máximas no superarán los 18 grados y la nubosidad continuará presente durante buena parte de las próximas jornadas.

La primera mejora se producirá el miércoles 5 de agosto. La jornada comenzará con bancos de niebla y abundante nubosidad, pero el cielo pasará a estar parcialmente nublado durante la tarde. No se esperan precipitaciones y la temperatura se moverá entre los 11 y los 17 grados. Será el momento más favorable del primer tramo de la semana para realizar actividades al aire libre, aunque el ambiente continuará fresco después del atardecer.

Antes de ese cambio, el martes conservará un panorama mayormente gris. El SMN prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 16, con neblinas durante las primeras horas y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será baja, por lo que la jornada funcionará como una transición entre los días húmedos y el ingreso de condiciones algo más estables.

El jueves 6 será el día más templado de la semana. La mínima se ubicará cerca de los 13 grados y la máxima alcanzará los 18, impulsada por la rotación del viento hacia el norte y el noroeste. Sin embargo, el aumento de la temperatura estará acompañado por un nuevo período de inestabilidad. El organismo nacional anticipa probabilidades de precipitaciones de hasta el 40% en distintos momentos de la jornada.

Por ese motivo, el jueves no será necesariamente el día más soleado, pese a presentar el registro térmico más elevado. La combinación de humedad, nubosidad y posibles lluvias podría reducir la sensación de calidez. El repunte tampoco representa un anticipo de la primavera: se tratará de una variación breve dentro de una semana que conservará características plenamente invernales.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El viernes comenzará un nuevo descenso de temperatura. La mínima bajará hasta los 9 grados y la máxima rondará los 15, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad muy reducida de precipitaciones. El sábado 8 mantendrá valores similares, aunque ofrecerá más horas de sol y un escenario estable. La mañana será fría, mientras que la tarde permanecerá fresca.

El panorama indica que el sol tendrá su primera aparición clara durante la tarde del miércoles. El jueves llegará el momento más templado, con 18 grados, pero también podrían regresar las lluvias. Para encontrar una jornada estable habrá que esperar hasta el sábado: habrá mayor presencia de sol, aunque las temperaturas volverán a bajar y será necesario mantener el abrigo.