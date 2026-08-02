Cómo seguirá el clima en Buenos Aires: semana templada, con pocas lluvias y máximas de hasta 18°C
El SMN prevé una mejora de las condiciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con nubosidad variable, vientos leves y sin alertas vigentes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una semana con temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Tras las fuertes tormentas registradas a fines de julio, el organismo anticipa jornadas estables, sin cambios bruscos ni alertas meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Cómo estará el tiempo durante los primeros días
El primer domingo de agosto presentará temperaturas de entre 12°C y 15°C, sin lluvias y con vientos leves provenientes principalmente del este. Para el lunes se espera una mínima de 11°C y una máxima de 16°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. La nubosidad tendrá mayor presencia durante la mañana y la noche.
El martes y el miércoles mantendrán condiciones similares. Las máximas llegarán a los 17°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 10°C y 11°C, respectivamente. El SMN no prevé lluvias durante estas jornadas y anticipa vientos que rotarán desde el noreste hacia el sector sur.
Máxima de 18°C y descenso hacia el fin de semana
El jueves sería el día más templado de la semana, con una máxima de 18°C, cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvias cercana al 10% durante las primeras horas. Los vientos soplarán desde el norte. Para el viernes y el sábado se espera un descenso térmico, con máximas de alrededor de 15°C y mínimas que podrían alcanzar los 9°C. La posibilidad de precipitaciones será del 0%.
En la provincia de Buenos Aires se registrarán lluvias aisladas en el suroeste y lloviznas en sectores del oeste, mientras que el resto del territorio tendrá nubosidad variable. Las precipitaciones se desplazarán hacia el este durante la tarde y la noche.
El lunes podrían formarse importantes bancos de niebla en el este provincial durante la madrugada, por lo que se recomienda extremar las precauciones al conducir. Entre el martes y el sábado predominará la abundante nubosidad, con algunas precipitaciones en el suroeste durante la tarde y la noche del miércoles.
Las provincias en alerta
La estabilidad prevista para los próximos días llega después de un período de fuerte inestabilidad, con tormentas intensas, anegamientos y una alerta naranja que alcanzó al AMBA, gran parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe. Durante esos episodios se estimaron acumulados de entre 40 y 80 milímetros, ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo. También se emitieron advertencias por viento Zonda, nevadas, vientos intensos y frío extremo en otras regiones del país.