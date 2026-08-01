Laguna, castillo abandonado y gastronomía económica: el pueblo bonaerense ideal para una escapada de fin de semana

El pueblo bonaerense de Chascomús ofrece una laguna de 3.000 hectáreas, la Capilla de los Negros y el abandonado Castillo de la Amistad.

Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, se consolidó como una opción elegida para escapadas cortas y relajantes. Sin grandes edificaciones, con una laguna extensa, gastronomía regional accesible y atracciones únicas como el Castillo de la Amistad, el destino ha ganado popularidad en las redes sociales entre los creadores de contenido de viajes.

El nombre Chascomús proviene de la lengua de los pueblos originarios y significa "agua muy salada" o "entre aguas saladas". La localidad surgió durante el período colonial, cuando la corona española consideró prioritario proteger la región del Río de la Plata contra la incursión de otras potencias europeas.

El mayor atractivo del destino es su laguna, reconocida por sus atardeceres, su costanera y la práctica de pesca deportiva. Cubre una superficie aproximada de 3.000 hectáreas y alcanza una profundidad promedio de dos metros. El perímetro se puede recorrer a pie, en bicicleta o en vehículo. Aunque no se recomienda nadar en sus aguas, resulta ideal para la navegación recreativa y los deportes náuticos.

La laguna de Chascomús es uno de sus mayores atractivos. Archivo Qué visitar en Chascomús Con el paso del tiempo, el municipio conservó su identidad histórica a través de sitios emblemáticos como la Capilla de los Negros, un espacio erigido por descendientes de personas esclavizadas como sede de su comunidad. A pesar de su arquitectura modesta, posee un alto valor cultural y patrimonial.