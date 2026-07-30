El pueblo de Jujuy escondido entre montañas donde comienza el camino hacia las Yungas

En una zona de Jujuy donde las montañas cambian de color y la vegetación comienza a ganar terreno aparece Valle Colorado, un pueblo pequeño que funciona como punto de transición entre los Valles de Altura y las Yungas. El paisaje combina caminos empinados, ríos, cascadas y laderas cubiertas por distintos tonos de verde.

La localidad se encuentra a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y está ubicada sobre la Ruta Provincial 83, entre Valle Grande y Santa Ana. Su posición geográfica explica una de sus características más llamativas: en pocos kilómetros, el entorno árido de altura empieza a transformarse en un ambiente más húmedo y frondoso. A diferencia de los destinos más conocidos de Jujuy, este pueblo todavía conserva un ritmo marcado por las tareas rurales. Buena parte de sus habitantes se dedica a la agricultura y a la cría de animales, mientras las tradiciones ancestrales continúan presentes en la vestimenta, las artesanías y la vida cotidiana.

Las calles de Valle Colorado suben y bajan entre casas sencillas, huertas y terrenos de cultivo. Desde distintos puntos se observan montañas, quebradas y caminos que desaparecen entre la vegetación.

Uno de los paseos cercanos conduce hasta la cascada El Tornito, un salto de agua rodeado por paredes rocosas y vegetación. También se pueden conocer el Puente Colgante, el Puente Histórico y los miradores El Churqui y Valle Hermoso, desde donde se obtienen vistas amplias del paisaje.

Las caminatas y cabalgatas forman parte de las actividades más elegidas. No se trata de un lugar con grandes parques turísticos ni circuitos artificiales: el principal atractivo está en recorrer los senderos, escuchar el agua y observar cómo cambia el paisaje a medida que se avanza hacia las Yungas.

El clima suele ser fresco y agradable por la altura, aunque las condiciones pueden variar con rapidez. Las lluvias se concentran principalmente durante el verano y pueden afectar algunos caminos de montaña, por lo que conviene consultar su estado antes de organizar el recorrido.

El antiguo camino que une las montañas

Valle Colorado forma parte de un tramo del Qhapaq Ñan, la antigua red vial andina utilizada mucho antes de la llegada de los españoles. El sendero conecta el pueblo con Santa Ana y atraviesa montañas, terrazas de cultivo y sectores donde todavía pueden reconocerse partes del antiguo Camino del Inca. El recorrido permite entender cómo se comunicaban las comunidades de altura y cómo circulaban personas, alimentos y mercancías entre regiones muy diferentes. Actualmente, parte de esa historia se explica en el Centro de Interpretación Turística del Qhapaq Ñan, ubicado junto a la Ruta Provincial 83.

Dentro del centro se exhiben piezas, fotografías y materiales vinculados con el camino prehispánico. También funciona como espacio para que los artesanos locales puedan mostrar y vender sus trabajos. Entre las piezas más representativas aparecen los rebozos bordados por las mujeres del lugar. Los colores y diseños están inspirados en las montañas, las flores y otros elementos del entorno, y cada prenda conserva técnicas transmitidas entre generaciones.

Una vida ligada a la tierra y a las tradiciones

La agricultura continúa siendo una actividad central en Valle Colorado. En las parcelas familiares se cultivan papas, maíz, habas y otros productos adaptados a la altura, que luego forman parte de la alimentación cotidiana. La gastronomía del pueblo se apoya en esos ingredientes y en recetas tradicionales del norte argentino. Humitas, tamales, guisos, sopas y preparaciones con carne de cordero o cabra aparecen entre las comidas habituales, especialmente durante las celebraciones comunitarias.

El turismo rural permite acercarse a estas costumbres sin transformar al lugar en una escenografía. Algunas familias ofrecen alojamiento, comidas y recorridos guiados, mientras los pobladores comparten sus conocimientos sobre los caminos, las plantas y las tareas del campo. Esa relación con la comunidad es una de las grandes diferencias frente a otros destinos más concurridos. Valle Colorado no se recorre solamente para observar un paisaje, sino también para conocer una forma de vida todavía vinculada con la tierra y los ritmos de la montaña.

Cómo llegar a Valle Colorado

El acceso se realiza por la Ruta Provincial 83, un camino de montaña que atraviesa distintos pisos de vegetación y conecta varias localidades del departamento Valle Grande. La ruta forma parte del corredor turístico de las Yungas y ofrece vistas panorámicas durante gran parte del trayecto.

Debido a las curvas, pendientes y posibles cambios climáticos, el viaje requiere conducir con precaución. Durante la temporada de lluvias es importante verificar previamente las condiciones del camino y evitar avanzar por sectores afectados.