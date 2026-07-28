La nueva crisis que atraviesa España, además de los incendios

Mientras distintas regiones permanecen bajo presión por los incendios, España atraviesa otra situación crítica en uno de sus territorios más sensibles. Ceuta , la ciudad española ubicada en el norte de África, registró durante los últimos días un fuerte incremento de personas que intentan alcanzar territorio europeo a nado.

Las autoridades locales ya hablan de una nueva crisis migratoria . En apenas una semana se contabilizaron más de 1.000 intentos de ingreso, mientras la Guardia Civil estima que cada jornada se producen entre 100 y 200 cruces, principalmente durante la madrugada.

El aumento de las llegadas comenzó a generar problemas en los centros destinados a recibir migrantes. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tiene actualmente 602 residentes y se encuentra sin capacidad suficiente para absorber la cantidad de personas que esperan ingresar.

Según datos difundidos por Comisiones Obreras, cerca de 600 migrantes permanecen en las inmediaciones del establecimiento. La mayoría son ciudadanos de Marruecos y Argelia, aunque también hay personas procedentes del África subsahariana. Ante la falta de plazas, muchos pasan la noche al aire libre y reciben mantas distribuidas por la Cruz Roja Española. El escenario también alcanzó a los centros destinados a menores de edad, que se encuentran con una fuerte ocupación debido al crecimiento de las llegadas .

Pero la crisis que enfrenta España no se limita únicamente a la capacidad de alojamiento. Los intentos de cruzar el mar están dejando también víctimas fatales y personas desaparecidas. Durante lo que va del año, la Guardia Civil recuperó del agua los cuerpos de 27 personas. En una sola jornada reciente fueron encontrados tres cadáveres con pocas horas de diferencia.

A esto se suman las denuncias de familias que buscan a jóvenes de entre 16 y 23 años que dejaron sus hogares después de anunciar que intentarían llegar a Ceuta a nado y de quienes posteriormente no volvieron a tener noticias. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, calificó el escenario como una “tragedia”. La cantidad de fallecidos incluso obligó a agilizar los procedimientos para realizar entierros, principalmente en el cementerio musulmán de Sidi Embarek.

Las llegadas crecieron con fuerza en Ceuta y Melilla

Aunque las entradas totales de migrantes a España disminuyeron durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, algunas rutas registraron una evolución completamente diferente.

Entre ellas aparecen los ingresos marítimos hacia las Islas Baleares y las llegadas terrestres o a nado a Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas ubicadas en territorio africano. Entre el 1 de enero y el 15 de julio, ambas ciudades registraron 2.991 llegadas, frente a las 1.246 contabilizadas durante el mismo período del año pasado. La diferencia representa un incremento cercano al 140%.

Ceuta presenta uno de los aumentos más pronunciados: los ingresos por estas vías crecieron un 149,4% respecto de 2025. El incremento de la presión en la frontera llevó a distintas organizaciones a reclamar una respuesta inmediata. Sindicatos y asociaciones vinculadas a las fuerzas de seguridad advierten que los recursos disponibles no alcanzan para afrontar el volumen actual de intentos de ingreso.

La asociación Justicia de la Guardia Civil (JUCIL), por ejemplo, denunció una falta de personal y equipamiento y solicitó al Gobierno de España un refuerzo urgente de agentes, embarcaciones y otros recursos. La organización sostiene que las medidas son necesarias tanto para controlar la frontera como para reducir los riesgos que enfrentan los propios agentes y las personas que intentan alcanzar Ceuta atravesando el mar.