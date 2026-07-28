La nueva estafa en Argentina en la que es muy fácil caer y puede dejar la cuenta bancaria en cero

Una nueva estafa comenzó a circular en Argentina y tiene una particularidad que la vuelve difícil de detectar a primera vista. La maniobra aprovecha información personal de la víctima y una situación que parece completamente real para intentar quedarse con el dinero de sus cuentas bancarias. El contexto ayuda a entender cómo pueden conseguir esa información.

Durante los últimos años se conocieron distintos ataques y filtraciones que involucraron datos de argentinos. En mayo de 2026, por ejemplo, la Policía Federal desarticuló una banda que comercializaba información obtenida de manera ilegal. Entre los registros comprometidos había datos del RENAPER, dominios vehiculares, historiales clínicos, antecedentes penales y credenciales vinculadas con Mi Argentina y PAMI. La investigación determinó que parte de esa información era utilizada posteriormente para cometer estafas y otros delitos.

Otro caso reciente fue el de IOMA. En marzo, la obra social informó sobre un ataque cibernético que involucró sus padrones de afiliación.

La maniobra puede comenzar cuando los delincuentes ya conocen algunos datos básicos de una persona, como su nombre, DNI, teléfono o correo electrónico. Con esa información intentan ingresar al home banking de la víctima. Si el banco permite utilizar el DNI o algún otro dato conocido como usuario, realizan varios intentos con contraseñas incorrectas.

El objetivo en esta primera etapa no necesariamente es entrar a la cuenta. Lo que buscan es provocar que el sistema bloquee temporalmente el acceso por seguridad. Entonces ocurre algo que hace mucho más creíble la estafa : la persona intenta entrar a su home banking y descubre que realmente está bloqueado. Incluso puede recibir un aviso verdadero de su banco informándole que hubo varios intentos fallidos de ingreso.

Ante una posible estafa, nunca deben compartirse claves, tokens ni códigos de seguridad durante una llamada telefónica.

La llamada que completa el engaño

Después aparece la segunda parte de la maniobra. El delincuente llama a la víctima y se presenta como empleado del banco. Le explica que detectaron movimientos extraños o intentos de ingresar a su cuenta y que, por seguridad, el home banking fue bloqueado.

La historia parece verdadera porque una parte efectivamente lo es: el acceso está bloqueado. Además, el supuesto empleado puede conocer el nombre, DNI, teléfono u otros datos de la persona. Eso ayuda a generar confianza y hace que la llamada parezca todavía más real.

A partir de ese momento comienza la verdadera estafa. Con la excusa de recuperar el acceso, el delincuente puede pedir claves, códigos enviados por SMS, información de tarjetas o códigos de seguridad.

Si la víctima entrega esos datos, los estafadores pueden utilizarlos para intentar tomar el control de la cuenta y realizar transferencias. Esta modalidad se relaciona con el vishing, nombre que reciben las estafas telefónicas en las que un delincuente suplanta la identidad de una empresa, un banco o un organismo para obtener información. Argentina.gob.ar advierte que estas maniobras utilizan técnicas de ingeniería social y pueden apoyarse en datos verdaderos para resultar más convincentes.

Qué hacer ante el bloqueo del home banking

Si una cuenta bancaria aparece bloqueada y poco después llega una llamada de alguien que asegura pertenecer al banco, lo más seguro es cortar la comunicación.

La recomendación oficial es que sea siempre el cliente quien se comunique con la entidad mediante sus canales oficiales. Tampoco se deben entregar usuarios, contraseñas, PIN, tokens o códigos recibidos por mensaje durante una llamada.

La clave para detectar esta estafa es recordar algo sencillo: el bloqueo del home banking puede ser verdadero, pero eso no significa que la persona que llama pertenezca realmente al banco.