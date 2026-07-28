Mendoza, otra vez en alerta meteorológica: en dónde rige

La cordillera se prepara para intensas nevadas, mientras que el Gran Mendoza aguarda lloviznas y un descenso de temperatura hacia la noche.

El pronóstico anticipa un martes más fresco en el Gran Mendoza, con posibles lloviznas durante la noche.

El tiempo seguirá complicado este martes en distintos sectores de Mendoza, especialmente en la cordillera, donde volverán a registrarse nevadas intensas. En el Gran Mendoza, en tanto, se espera una jornada más fresca y no se descartan algunas lloviznas durante la noche.

El día estará parcialmente nublado, con vientos moderados del sector sur y un leve descenso de la temperatura. La mínima será de 8° durante las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 19° por la tarde. También se prevén precipitaciones aisladas en el sur provincial.

La situación más adversa se concentrará nuevamente en toda la zona cordillerana de Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla debido a la persistencia y la intensidad que podrían alcanzar las nevadas durante la jornada.

El mapa de alertas en Mendoza En la zona cordillerana de Mendoza hay alertas por nevadas. Según el organismo, se esperan acumulaciones de entre 50 y 100 centímetros durante todo el período de alerta, aunque esos valores podrían ser superados de forma puntual. Las nevadas estarán acompañadas por una importante reducción de la visibilidad, lo que podría complicar la circulación en los caminos de montaña.