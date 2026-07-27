Temblor en Mendoza: dónde fue el epicentro del sismo

El sismo se produjo a las 22:37 de este lunes y se sintió con fuerza en gran parte del territorio provincial.

Tembló en Mendoza durante la noche de este lunes. El epicentro se registró a 48 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

Un fuerte sismo alteró la tranquilidad de Mendoza durante la noche de este lunes. El movimiento telúrico se registró a las 22:37 horas, según los datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) el epicentro se registró a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza.

El Impres notificó que el sismo fue de una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.