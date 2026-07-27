Temblor en Mendoza: dónde fue el epicentro del sismo
El sismo se produjo a las 22:37 de este lunes y se sintió con fuerza en gran parte del territorio provincial.
Un fuerte sismo alteró la tranquilidad de Mendoza durante la noche de este lunes. El movimiento telúrico se registró a las 22:37 horas, según los datos oficiales aportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) el epicentro se registró a 48 kilómetros al sur de la Ciudad de Mendoza.
El Impres notificó que el sismo fue de una magnitud de 4.8 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Dónde fue el epicentro del sismo
De acuerdo a la información oficial, el epicentro del movimiento se registró en la localidad de Anchoris, en el departamento de Tupungato. Cabe resaltar que dicho sitio se encuentra en el límite con Luján de Cuyo. De acuerdo a los distintos reportes, el sismo se sintió en gran parte del territorio provincial.