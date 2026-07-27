Se viene un eclipse solar total el 12 de agosto: ¿puede verse desde Argentina?

El miércoles 12 de agosto habrá un eclipse solar total que, según los especialistas, solo podría volver a ocurrir dentro de 18 años. Sin embargo, debido a la trayectoria de la sombra de la Luna, pocas regiones del mundo podrán apreciar el histórico evento.

El eclipse solar total del 12 de agosto no será visible desde Argentina ni desde otros países de América del Sur. La zona donde la Luna tapará por completo al Sol quedará fuera del continente, por lo que quienes estén en el país no podrán observar la fase total del fenómeno.

La franja de totalidad, es decir, el área donde se podrá ver cómo la Luna cubre completamente al Sol, recorrerá distintas regiones del hemisferio norte. El recorrido pasará por el este de Groenlandia, la costa oeste de Islandia, el norte de Siberia y parte de España, antes de avanzar hacia el mar Mediterráneo.

El eclipse comenzará a las 15:34 (hora universal), es decir a las 12:34 de Argentina y terminará a las 16:58. La fase de totalidad se dará entre las 13:57 y las 15:33 locales, según los datos del Servicio de Hidrografía Naval.

El eclipse será uno de los más destacados del siglo por su duración. Según datos de la NASA, el evento completo se extenderá durante aproximadamente 4 horas y 24 minutos.

Sin embargo, el momento en el que el Sol quede completamente cubierto será mucho más corto: durará entre uno y dos minutos, dependiendo del lugar desde donde se observe.

Pero el dato clave que hace a este evento tan especial es que, según los especialistas, un eclipse solar total con características similares volverá a darse recién el 23 de agosto de 2044, dentro de 18 años.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar se da cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea, de forma total o parcial, la luz solar que llega a determinadas zonas del planeta.

No sucede todos los meses porque la órbita de la Luna suele pasar por encima o por debajo de la posición del Sol. La alineación necesaria para que la sombra lunar llegue a la Tierra se da solo en momentos específicos, por lo que se genera alta expectativa.