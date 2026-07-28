Los argentinos dejaron de viajar afuera: el turismo exterior cayó a su nivel más bajo desde la pandemia

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior registró en junio la mayor caída interanual desde la pandemia. Según datos del Indec, las salidas de residentes bajaron un 22% frente al mismo mes de 2025, mientras que aumentó la llegada de turistas extranjeros al país.

Durante junio, 501.918 residentes argentinos viajaron a otros países. Según informó el Indec, la cifra representó una caída del 22% interanual y fue el mayor retroceso para ese mes desde marzo de 2021, cuando todavía había un fuerte impacto de las restricciones por el coronavirus.

Según los datos del Indec, cada vez son menos los argentinos que viajan afuera, mientras crece la llegada de turistas extranjeros al país. Foto: Noticias Argentinas

Además, la serie desestacionalizada mostró que se trató del nivel más bajo de viajes al exterior desde diciembre de 2024.

En contramano, hubo 329.177 turistas extranjeros que llegaron a Argentina en el mismo mes, un 3% más que en junio del año pasado.

Además del derrumbe de los viajes al exterior, los datos del primer semestre también dejan en evidencia un cambio clave en el movimiento turístico internacional: mientras cada vez menos argentinos viajan afuera, crece la llegada de turistas extranjeros en el país.

En lo que va del año, las salidas de residentes acumularon seis meses consecutivos de caída, mientras que el turismo receptivo registró, por el contrario, seis subas seguidas.

Uno de los factores que explican esta diferencia es la evolución del tipo de cambio. La suba del valor real del dólar durante los últimos meses hizo que Argentina resultara más económica para los turistas extranjeros y, al mismo tiempo, encareció los viajes fuera del país para los argentinos.

En paralelo, los salarios en Argentina todavía no muestran una recuperación suficiente para impulsar el turismo internacional.

Cuánto gastaron los turistas argentinos y extranjeros

Durante el segundo trimestre de 2026, los turistas extranjeros dejaron en Argentina US $608,8 millones, un 13,8% más que en el mismo período de 2025.

En cambio, los argentinos que viajaron al exterior gastaron US $1.360,7 millones, lo que representó una baja del 2,9% interanual.

Como resultado, el saldo negativo de divisas por turismo se redujo en US $44,5 millones, una caída del 5,6% frente al mismo período del año anterior.

El gasto diario promedio también mostró diferencias: los turistas extranjeros gastaron en promedio US $87,3 por persona, mientras que los argentinos en el exterior desembolsaron US $105,8 por día.

Cuáles fueron los destinos más elegidos por los argentinos

Entre los destinos internacionales, las mayores caídas en junio se registraron en:

Brasil: -31,3%.

Chile: -34,1%.

Norteamérica: -35,5%.

En cambio, el aumento de visitantes extranjeros estuvo impulsado principalmente por turistas de:

Brasil: +15,2%.

Chile: +18,5%.

El dato confirma una tendencia que se mantiene durante 2026: los argentinos redujeron los viajes al exterior mientras la Argentina recibió más viajeros internacionales.