Vacaciones de invierno: cuáles son los destinos más elegidos por los argentinos para descansar

Un informe privado marcó un repunte del turismo nacional y un avance en alternativas fuera del país. Cuáles fueron los destinos más buscados para estas vacaciones de invierno.

Mendoza fue uno de los destinos elegidos para disfrutar de las vacaciones de invierno.

Millones de argentinos disfrutaron de las vacaciones de invierno en distintos puntos del país, mientras que el receso invernal se extiende a lo largo de esta semana en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Mientras varias ciudades presentan paisajes de ensueño, cubiertos de nieve, se dieron a conocer los destinos que los argentinos buscan para viajar en las vacaciones de invierno.

Según un informe privado de Despegar, el interés por viajar durante las vacaciones de invierno se mantiene activo entre los argentinos. La empresa informó que la demanda de destinos nacionales creció 15% frente al receso invernal del año pasado, mientras que las búsquedas de destinos internacionales aumentaron 32%.

El informe señala que, aunque este año una parte importante de la atención de los viajeros estuvo puesta en el Campeonato del Mundo, las vacaciones de invierno continúan entre los momentos principales del calendario turístico.

Las impactantes imágenes de la nieve en Bariloche. X @CAV_84 Cuáles son los destinos argentinos más elegidos para las vacaciones de invierno A nivel nacional, San Carlos de Bariloche, en Río Negro, volvió a ocupar el primer lugar entre las preferencias. Detrás se ubicaron Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. De esta forma, se muestra un desempeño positivo en destinos asociados a la nieve y a las experiencias de invierno dentro del país.

En ese grupo, Neuquén registró una suba del 30% en búsquedas y Ushuaia avanzó 21%. Para Despegar, esos datos reflejan el interés sostenido por propuestas vinculadas con la temporada invernal en Argentina.