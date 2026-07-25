Una provincia extiende las vacaciones de invierno: dónde tendrán tres días más de receso y por qué

El clima extremo obligó a extender las vacaciones de invierno en una provincia de la Patagonia. Santa Cruz decidió suspender las clases durante tres días más de lo previsto por las bajas temperaturas, nevadas y alertas meteorológicos que afectan a la región. La medida alcanza a todas las escuelas públicas y privadas.

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz informó que el receso invernal, que finalizaba oficialmente este viernes 24 de julio, se extenderá hasta el jueves 30 de este mes.

La decisión fue comunicada a todas las instituciones educativas de gestión pública y privada y se tomó a partir de un informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes.

La provincia de Santa Cruz prolongó por tres días las vacaciones de invierno debido a las nevadas y el frío extremo.

Según explicaron desde el organismo, el objetivo es resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias ante las condiciones climáticas adversas que atraviesa la provincia.

Durante los tres primeros días de la próxima semana, los alumnos no tendrán clases presenciales. Sin embargo, el trabajo docente continuará de manera virtual en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que esta modalidad permitirá fortalecer el trabajo entre equipos directivos, supervisores y docentes, además de avanzar con las propuestas pedagógicas de cada institución.

La suspensión de actividades presenciales busca preservar la integridad de toda la comunidad educativa y garantizar la continuidad del ciclo lectivo en el marco de los lineamientos provinciales.

Por qué Santa Cruz extendió las vacaciones de invierno

La medida está relacionada con el fuerte temporal que afecta a distintas zonas de la Patagonia, con temperaturas extremas, nevadas y dificultades para la circulación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por las condiciones climáticas en distintas regiones de la Patagonia:

Santa Cruz: alcanza a la zona de Comandante Luis Piedra Buena, que incluye las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino. Se esperan nevadas persistentes con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 centímetros en sectores bajos.

Tierra del Fuego: rige para Río Grande, donde se mantienen condiciones meteorológicas adversas.

Neuquén: afecta al área de Cordillera Neuquén Centro, que comprende Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé, con pronóstico de lluvias persistentes.

En los últimos días, distintas localidades patagónicas registraron temperaturas extremas, incluso con marcas térmicas inferiores a las de algunos sectores de la Antártida.

Qué provincias tienen vacaciones de invierno extendidas

El calendario escolar de Santa Cruz había establecido el receso entre el 13 y el 24 de julio, al igual que otras provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.

Hasta el momento, Santa Cruz y Tierra del Fuego son las provincias que modificaron el calendario escolar por cuestiones climáticas.

En el caso de Tierra del Fuego, la suspensión de clases se extendió durante una semana completa debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la provincia.

La decisión de Santa Cruz permitirá que estudiantes y familias tengan tres días más de receso invernal, mientras que los docentes continuarán con actividades virtuales durante esas jornadas.