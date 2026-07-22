Vacaciones de invierno: qué provincia tendrá una semana más de receso y por qué

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en todas las provincias , aunque cada distrito tiene su propio calendario escolar. En ese marco, una jurisdicción confirmó que el receso se extenderá una semana más debido a las bajas temperaturas y a la realización de obras en las escuelas, por lo que las clases se reanudarán más tarde de lo previsto.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, que prolongó las vacaciones de invierno hasta el 31 de julio inclusive para todos los niveles y modalidades, a raíz de las condiciones climáticas extremas que atraviesa la provincia.

Como consecuencia de la extensión de las vacaciones de invierno, el ciclo lectivo 2026 finalizará una semana más tarde en toda la provincia.

En Tierra del Fuego, las clases empezarán una semana más tarde de lo previsto después de las vacaciones de invierno.

Desde el Ministerio de Educación aclararon que, pese a la modificación, se mantendrá la cantidad de días de clases y la carga horaria previstas para el ciclo lectivo 2026, por lo que las escuelas adaptarán su planificación al nuevo cronograma.

Por qué se extendieron las vacaciones de invierno

La provincia explicó que la medida responde a dos factores principales. Por un lado, las bajas temperaturas que afectan a Tierra del Fuego, con registros por debajo de los -7 °C. Por otro, la necesidad de avanzar con obras de infraestructura en diferentes edificios escolares.

Los trabajos estarán orientados a mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los establecimientos educativos antes del regreso de alumnos y docentes a las aulas.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia

El calendario escolar varía según cada distrito. Estas son las fechas oficiales del receso invernal en todo el país: