Vacaciones de invierno: qué provincia tendrá una semana más de receso y por qué
Las vacaciones de invierno ya empezaron en todo el país, pero una provincia extendió el receso una semana más por el frío extremo y para hacer obras.
Las vacaciones de invierno ya comenzaron en todas las provincias, aunque cada distrito tiene su propio calendario escolar. En ese marco, una jurisdicción confirmó que el receso se extenderá una semana más debido a las bajas temperaturas y a la realización de obras en las escuelas, por lo que las clases se reanudarán más tarde de lo previsto.
La decisión fue tomada por el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, que prolongó las vacaciones de invierno hasta el 31 de julio inclusive para todos los niveles y modalidades, a raíz de las condiciones climáticas extremas que atraviesa la provincia.
Cómo cambia el calendario escolar en Tierra del Fuego
Como consecuencia de la extensión de las vacaciones de invierno, el ciclo lectivo 2026 finalizará una semana más tarde en toda la provincia.
El nuevo cronograma quedó definido de la siguiente manera:
- Nivel Inicial y Primario: las clases terminarán el 18 de diciembre, mientras que las actividades institucionales y el cierre del ciclo para los equipos docentes se extenderán hasta el 23 de diciembre.
- Nivel Secundario: el cierre de clases pasará del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Además, el período de acreditación de materias pendientes se realizará entre el 9 y el 22 de diciembre, en reemplazo del calendario original.
Desde el Ministerio de Educación aclararon que, pese a la modificación, se mantendrá la cantidad de días de clases y la carga horaria previstas para el ciclo lectivo 2026, por lo que las escuelas adaptarán su planificación al nuevo cronograma.
Por qué se extendieron las vacaciones de invierno
La provincia explicó que la medida responde a dos factores principales. Por un lado, las bajas temperaturas que afectan a Tierra del Fuego, con registros por debajo de los -7 °C. Por otro, la necesidad de avanzar con obras de infraestructura en diferentes edificios escolares.
Los trabajos estarán orientados a mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los establecimientos educativos antes del regreso de alumnos y docentes a las aulas.
Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia
El calendario escolar varía según cada distrito. Estas son las fechas oficiales del receso invernal en todo el país:
- Buenos Aires: del 20 al 31 de julio.
- Ciudad de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio.
- Catamarca: del 13 al 24 de julio.
- Chaco: del 20 al 31 de julio.
- Chubut: del 6 al 17 de julio.
- Córdoba: del 6 al 17 de julio.
- Corrientes: del 13 al 24 de julio.
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio.
- Formosa: del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: del 13 al 24 de julio.
- La Pampa: del 13 al 24 de julio.
- La Rioja: del 6 al 17 de julio.
- Mendoza: del 6 al 17 de julio.
- Misiones: del 13 al 24 de julio.
- Neuquén: del 6 al 17 de julio.
- Río Negro: del 6 al 17 de julio.
- Salta: del 13 al 24 de julio.
- San Juan: del 6 al 17 de julio.
- San Luis: del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio.
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio.
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio.
- Tierra del Fuego: del 13 al 31 de julio, tras la extensión del receso.
- Tucumán: del 13 al 24 de julio.