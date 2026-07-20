Vacaciones de invierno en Buenos Aires: todas las propuestas gratuitas para disfrutar el receso invernal

Este lunes, comenzaron las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires . Según el calendario oficial, ambas jurisdicciones volverán a clases el 3 de agosto. Durante estas dos semanas, la Ciudad tendrá una agenda de actividades culturales, recreativas y deportivas para chicos, jóvenes y familias. Las propuestas incluyen plazas, parques, museos, centros culturales, teatros, reservas ecológicas, ferias, espectáculos, recorridos guiados y espacios gastronómicos. A continuación, te contamos todo lo que podés hacer durante el receso invernal.

Uno de los espacios más convocantes será nuevamente el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati. Del 24 de julio al 2 de agosto abrirá de 10 a 18 y ofrecerá juegos de habilidad, circuitos para trepar y escalar, zonas para deslizarse, peloteros y el "Hormiguero", un laberinto vertical pensado para distintos niveles de dificultad.

El predio estará abierto todos los días excepto los lunes y está pensado para que chicos de distintas edades puedan disfrutar de actividades al aire libre durante varias horas.

Durante los viernes de las vacaciones habrá propuestas gratuitas en parques y plazas porteñas. La programación incluye talleres de clown, búsquedas del tesoro, espectáculos de magia, música en vivo, teatro infantil y patios gastronómicos.

El 24 de julio las actividades llegarán al Parque Lezama y a las plazas Ciudad de Banff y Echeverría, mientras que el 31 de julio se trasladarán al Parque Chacabuco y a las plazas Almagro y Roque Sáenz Peña . Todas las jornadas se desarrollarán entre las 14.30 y las 17.30.

Habrá obras de teatro para los más chicos durante las vacaciones de invierno.

Ser bombero por un día y conocer la Brigada Blanca

Una de las experiencias más llamativas para los chicos será la posibilidad de convertirse en "Bomberitos por un día". La actividad se realizará en estaciones de bomberos de Recoleta y Parque Patricios, además del Parque de la Ciudad. También habrá exhibiciones de drones, educación vial, demostraciones de perros K9, la banda de música de la Policía de la Ciudad y presentaciones de la Brigada Blanca, el escuadrón acrobático motorizado. Para participar en las actividades dentro de las estaciones de bomberos es necesario inscribirse previamente.

Aprender a andar en bicicleta sin rueditas

Los fines de semana de las vacaciones los instructores de la Ciudad enseñarán a chicos a andar en bicicleta. La propuesta se desarrollará el 25 y 26 de julio en el Parque de los Niños y el 1 y 2 de agosto en el Parque Ferroviario. Las clases serán gratuitas y se dictarán entre las 13 y las 17, con el objetivo de que los más pequeños puedan dar sus primeros pasos sobre dos ruedas.

El Jardín Botánico propone recorridos para descubrir la naturaleza

El Jardín Botánico Carlos Thays también forma parte de la agenda de vacaciones de invierno con actividades especialmente pensadas para que los más chicos conozcan la biodiversidad de la Ciudad. Durante el receso habrá recorridos guiados y propuestas para que niños y niñas exploren el predio de una manera lúdica, aprendiendo sobre distintas especies vegetales y la importancia de la conservación del patrimonio natural. La programación busca combinar el juego con el aprendizaje en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Buenos Aires.

Así es la casa del conejo de Maravillosa Alicia. Soy Prensa

Origami, manga y artes marciales en el Jardín Japonés

El Jardín Japonés volverá a ofrecer una agenda especial para las vacaciones de invierno con actividades para todas las edades. Habrá talleres de origami, manga, bonsái e ikebana, además de exhibiciones de artes marciales y propuestas vinculadas con la cultura japonesa. La programación invita a recorrer el predio mientras los visitantes participan de experiencias culturales y artísticas que forman parte de una de las principales atracciones turísticas de la Ciudad.

Navegar el Riachuelo para conocer otra cara de Buenos Aires

Entre las experiencias diferentes que ofrece la Ciudad aparece el Paseo Náutico por el Riachuelo. La propuesta invita a recorrer el curso de agua desde una perspectiva distinta y descubrir parte de la historia y el paisaje de La Boca y sus alrededores. Es una alternativa para quienes buscan combinar un paseo al aire libre con un recorrido turístico durante las vacaciones.

Festival Estación Vacaciones llega con actividades recreativas

El Festival Estación Vacaciones también integra la programación del receso escolar. Las actividades se desarrollarán en Colegiales e incluirán propuestas recreativas pensadas para chicos y familias, con una programación orientada al entretenimiento durante las dos semanas de vacaciones.

Ecoparque y reservas ecológicas para aprender sobre el ambiente

Quienes prefieran disfrutar de actividades vinculadas con la naturaleza podrán visitar el Ecoparque, que abrirá todos los días con propuestas de educación ambiental. A esta opción se suman las distintas reservas ecológicas de la Ciudad, donde habrá actividades especiales para acercar a grandes y chicos al cuidado del ambiente y la biodiversidad. Se trata de una alternativa ideal para quienes buscan combinar recreación y aprendizaje en espacios abiertos.

El Museo del Subte abre sus puertas durante el receso

Otra de las propuestas disponibles será visitar el Museo del Subte, donde las familias podrán conocer parte de la historia del transporte porteño. El espacio permite recorrer distintos coches históricos y descubrir cómo evolucionó uno de los servicios más representativos de la Ciudad a lo largo de los años.

Así es el Museo del Subte. GCBA

Música, talleres y espectáculos en el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta ofrecerá una programación especial con conciertos y actividades destinadas al público infantil y familiar. La agenda incluirá espectáculos musicales y distintas propuestas culturales para disfrutar durante las vacaciones, consolidando al espacio como uno de los principales polos culturales porteños.

Beatles para chicos en el Anfiteatro del Parque Centenario

El Anfiteatro del Parque Centenario también tendrá una programación especial para las vacaciones de invierno. Entre las propuestas se destacan conciertos familiares inspirados en la música de The Beatles, una alternativa para compartir entre distintas generaciones en uno de los escenarios al aire libre más tradicionales de Buenos Aires.

Menús infantiles y beneficios gastronómicos

Las vacaciones también incluirán propuestas gastronómicas. Más de 35 locales adheridos ofrecerán promociones y menús especialmente pensados para chicos, con el objetivo de que las familias puedan combinar las actividades recreativas con salidas a comer durante el receso escolar.

Gaming, música y cultura urbana en Experiencia Joven

La agenda suma además el festival Experiencia Joven. La propuesta reunirá actividades vinculadas con videojuegos, música y arte urbano, ofreciendo un espacio pensado especialmente para adolescentes y jóvenes interesados en las nuevas expresiones culturales.

La Feria del Libro Infantil vuelve con decenas de actividades

Como cada invierno, la Feria del Libro Infantil será uno de los grandes clásicos del receso. La programación contará con más de 70 stands, además de talleres, narraciones, espectáculos y actividades especialmente diseñadas para incentivar la lectura entre chicos y adolescentes.

El Planetario invita a descubrir el universo

El Planetario ofrecerá funciones especiales, visitas guiadas y experiencias inmersivas durante las vacaciones de invierno. La programación permitirá conocer más sobre astronomía mediante actividades pensadas para todas las edades, convirtiéndose en una de las opciones educativas más elegidas del receso escolar.

El Teatro Colón presenta una programación especial para chicos

El Teatro Colón volverá a abrir sus puertas con una agenda especialmente diseñada para el público infantil. Entre las principales propuestas se encuentra el estreno en Argentina de Alice's Adventures in Wonderland, además del tradicional ciclo Colón para Niños, que acerca a los más chicos al mundo de la música y las artes escénicas mediante espectáculos especialmente adaptados para ellos.