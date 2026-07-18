Vacaciones de invierno 2026: cómo cuidar la salud de toda la familia

Gripe, bronquiolitis y resfríos aumentan en esta época. Las claves para prevenir infecciones y proteger a los más vulnerables.

Cuidar la salud, también es una forma de disfrutar las vacaciones.

Las vacaciones de invierno son un momento esperado por grandes y chicos para descansar, viajar y compartir actividades en familia. Sin embargo, también coinciden con la época del año en la que aumenta la circulación de virus respiratorios, por lo que es importante reforzar las medidas de prevención para disfrutar de un receso saludable.

Aumentan las circulación de los virus respiratorios Durante el invierno son más frecuentes enfermedades como la gripe, los resfríos, la bronquiolitis, la faringitis, la neumonía y ot ras infecciones respiratorias, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Las vacaciones de invierno son un momento esperado por grandes y chicos para descansar. Archivo. Muchas de estas enfermedades pueden prevenirse con medidas simples que todos conocemos y que siguen siendo muy efectivas como:

Lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente o utilizar alcohol al 70% cuando no sea posible el lavado.

Ventilar los ambientes todos los días, aunque haga frío, para renovar el aire y disminuir la concentración de virus y otros microorganismos.

y otros microorganismos. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

No compartir vasos, cubiertos, botellas u otros objetos de uso personal.

Mantener una alimentación saludable, una adecuada hidratación y un buen descanso.

Tener el calendario de vacunación al día y, en quienes corresponda, aplicarse la vacuna antigripal y las demás vacunas recomendadas. En los más pequeños es fundamental mantener la lactancia materna cuando sea posible, respetar los controles pediátricos y verificar que tengan completo el esquema de vacunación. Es importante consultar al pediatra si presentan fiebre persistente, dificultad para respirar, respiración rápida, silbidos en el pecho, decaimiento importante, rechazo del alimento o cualquier otro signo que preocupe a la familia. Si van a viajar antes de salir, es recomendable llevar la medicación habitual si algún integrante de la familia la necesita, contar con un botiquín básico y conocer dónde se encuentra el centro de salud más cercano en el lugar de destino.

Ventilar los ambientes todos los días, aunque haga frío, para renovar el aire y disminuir la concentración de virus. Archivo. Si algún integrante presenta fiebre o síntomas respiratorios importantes, lo más prudente es consultar con un profesional de la salud antes de viajar. Las vacaciones son para descansar, compartir y crear lindos recuerdos. Con pequeños gestos cotidianos podemos reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y proteger especialmente a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. Porque cuidarnos también es una forma de disfrutar las vacaciones.