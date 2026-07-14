Invierno 2026: destinos alternativos a la nieve y los lugares "trendy" de la temporada

Mientras miles de turistas eligen los tradicionales centros de esquí para disfrutar de las vacaciones de invierno , una nueva tendencia gana terreno entre los viajeros argentinos: la búsqueda de destinos alternativos y de experiencias que salen de lo tradicional . En la temporada 2026, los lugares de moda o “trendy” no necesariamente tienen nieve.

De acuerdo a un reciente informe de Civitati, la plataforma líder en distribución online de excursiones y visitas guiadas en español, los destinos de nieve lógicamente vuelven a posicionarse entre los más buscados, especialmente Bariloche y Mendoza, aunque también crece el interés por experiencias urbanas y culturales en Buenos Aires y Córdoba.

Para los expertos de Civitati, la tendencia refleja un cambio en las preferencias de los viajeros, que ya no solo buscan un lugar para descansar, sino también actividades organizadas, propuestas gastronómicas, experiencias auténticas y excursiones que permitan aprovechar al máximo cada destino.

“Las vacaciones de invierno son uno de los momentos más fuertes para el turismo interno en Argentina. Este año vemos un gran interés por destinos vinculados a la nieve y la montaña, pero también por ciudades que ofrecen planes culturales, gastronómicos y actividades para toda la familia”, señaló Nicolás Posse, Country Manager Argentina & Regional Business Development South America para la compañía.

Más allá de la predilección por la nieve y la montaña durante las vacaciones de invierno, Córdoba se mantiene entre los destinos más elegidos por los argentinos gracias a su combinación de naturaleza, gastronomía y turismo de cercanía. Las sierras cordobesas ofrecen alternativas para todo tipo de viajeros: desde escapadas relajadas hasta propuestas de aventura y turismo activo. Entre las experiencias más demandadas se encuentran las excursiones a Villa Carlos Paz, La Cumbrecita y el Valle de Calamuchita, además de recorridos por caminos serranos y circuitos gastronómicos.

En invierno también aumenta el interés por las actividades vinculadas al astroturismo y las experiencias al aire libre, especialmente entre familias y grupos que buscan desconectarse de las grandes ciudades.

Además, Córdoba Capital refuerza su atractivo cultural con circuitos históricos, visitas guiadas y propuestas gastronómicas que combinan tradición y modernidad.

Un clásico que no falla

La capital nacional siempre se convierte en una gran alternativa atrae tanto a viajeros del interior como a turistas regionales interesados en experiencias culturales, gastronómicas y nocturnas. Entre las actividades más buscadas se destacan las visitas guiadas por barrios emblemáticos como San Telmo, La Boca y Recoleta, además de tours gastronómicos y experiencias relacionadas con el tango.

Las excursiones en bicicleta y los recorridos temáticos sobre fútbol argentino y arte urbano también ganan popularidad entre los viajeros más jóvenes. A su vez, durante las vacaciones de invierno, la ciudad amplía su agenda de espectáculos, teatros y actividades familiares, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan propuestas urbanas sin depender del clima.

En este sentido, una de las grandes novedades para los traslados es la inauguración de la ruta de Mendoza y Buenos Aires con unidades de última generación por parte de La Unión SRL para los traslados. Con salidas diarias y un estándar de comodidad y atención óptimos se presenta como una gran alternativa y más económica respecto a vuelos.

El servicio de la empresa mendocina nacida en Bowen, Alvear, opera en ambas direcciones con salidas diarias y paradas en San Martín, San Luis, Villa Mercedes, Liniers y Retiro. Los pasajeros pueden elegir entre las categorías de Cama Suite y Ejecutivo, ambas con servicio a bordo con opciones gastronómicas para personas celíacas, veganas y vegetarianas, conectividad WiFi y atención personalizada.

Por otra parte, para los locales que decidan no hacer grandes viajes estas vacaciones es posible concretar escapadas dentro de la misma provincia. En ese plano aparece como una alternativa para quienes quieren descansar sin alejarse de la ciudad la propuesta de Sheraton Greenville Polo & Resort, el primer cinco estrellas de la zona sur bonaerense.

Ubicado en Hudson, a tan solo 25 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el resort invita a vivir estadías que combinan alojamiento, gastronomía, bienestar y actividades recreativas para toda la familia en un entorno natural. Dentro de su modalidad Family Plan, para 2 adultos y hasta 2 menores de 12 años compartiendo habitación doble queen cuentan con diferentes alternativas y propuestas.

Tour bodeguero

Para quienes lleguen a Mendoza, durante estas vacaciones, las opciones son muchas. Pero saliendo de los planes de nieve que pueden ser un gran atractivo, la provincia se posiciona como el gran referente de turismo enogastronómico. Con los recientes reconocimientos de la Guía Michelin, donde nueve restaurantes mendocinos consiguieron una Estrella, las bodegas también se presentan como una gran opción para visitar.

“En Mendoza vemos un perfil de viajero que prioriza las experiencias. Las excursiones vinculadas al vino, la montaña y la gastronomía tienen cada vez más protagonismo durante el invierno”, agregaron desde Civitatis.

En este sentido, Antigal Winery & Estates presenta una agenda especial para disfrutar las vacaciones de invierno, entre ellas, la celebración del Día del Amigo con una experiencia gastronómica pensada para compartir entre amigos, a un valor de $55.000 por persona. Además, realizará el ciclo "Argentina en 5 pasos", una serie de pop ups gastronómicos que se desarrollarán el sábado 18 de julio, domingo 26 de julio y domingo 2 de agosto con un costo de $60.000 por persona.

Y pensando en toda la familia, la bodega sumó Antigal Kids, una experiencia especialmente diseñada para los más pequeños. La actividad incluye un recorrido por la bodega y una degustación de jugos en la cava, inspirada en la experiencia del juego del blend, donde los niños podrán descubrir y combinar distintos sabores. Como parte de la propuesta. También recibirán una carpeta con ilustraciones de temática vitivinícola para colorear durante la visita.

Un viaje regional

Para quienes busquen salir de Argentina, también existen opciones para hacer escapadas por Sudamérica sin gastar de más. En el caso de quienes quieran cruzar el charco, Uruguay propone un viaje tranquilo, creativo y de descubrimiento con sus bodegas, los olivos, cafés, museos, teatros, paisajes, fogones y las mesas compartidas.

Montevideo, con su cultura, cafés y vanguardia urbana; Colonia, con su historia y gastronomía boutique; Maldonado, con el arte, fashion, vistas y el “slow travel”; la costa y otros encantos de Rocha; y Lavalleja, con su naturaleza que cautiva, son algunas de las alternativas para visitar en tierras uruguayas.

Pensando en el bolsillo de los viajeros, la república oriental cuenta con algunos beneficios como IVA 0% en hotelería, que se otorga al presentar el documento de identidad extranjero; devolución de 9 puntos de IVA, en restaurantes, bares, cafeterías y en el arrendamiento de vehículos sin chofer, pagando mediante medios electrónicos; régimen de Tax Free; y 24% de descuento en combustibles (naftas), en las estaciones de servicio ubicadas en un radio de 20 kilómetros de los pasos fronterizos terrestres, abonando con tarjetas de débito o crédito emitidas en Uruguay, para quienes tengan residencia en Uruguay.

Otras de las alternativas puede ser cruzar la cordillera. En Chile, con fácil acceso desde Santiago de Chile, Valparaíso es una gran opción para hacer una escapada de bajo presupuesto combinando naturaleza, arte y distracción. Allí se pueden hacer programas accesibles como el Free tour de los miradores y/o el que recorre el Barrio Puerto y el Cerro Concepción , así como también otros de bajo costo como el Tour por La Sebastiana, Biblioteca Santiago Severín, Catedral y Museo de Historia Natural (US$ 16); y el Tour en barco con visita guiada incluida por la ciudad (US$ 60), de acuerdo a la info de Civitatis.

Y si hablamos de destinos económicos en Sudamérica, Bolivia pica en punta. Durante la estación seca, el Salar de Uyuni ofrece algunas de las mejores condiciones para recorrer el mayor desierto de sal del planeta y descubrir paisajes que parecen de otro mundo. Cerca de allí, se puede visitar La Paz y combinarlo con atractivos culturales, mercados tradicionales y una vibrante vida urbana sin incurrir en grandes gastos. Desde Potosí se puede contratar la excursión privada al Salar que parte desde US$ 38, así como también la experiencia de Observación de estrellas por US$ 100.