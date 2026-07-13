Mendoza imbatible: hay estrellas Michelin 2026 y estos son los 14 mejores restaurantes de la Argentina

¡Hay nuevas estrellas Michelín! Cada año, el universo de la alta cocina contiene la respiración durante unas horas. Chefs, propietarios de restaurantes, sommeliers y amantes de la gastronomía esperan un anuncio que puede cambiar el destino de un establecimiento para siempre.

Es que este lunes 13 de julio, a las 11 de la mañana (hora de Argentina) , la expectativa que se instaló en el mundillo gastronómico local fue saciada: la Guía Michelin reveló la selección 2026 para Argentina, y solo Mendoza y Capital Federal fueron las regiones evaluadas.

La Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 presenta a 14 restaurantes con estrellas . El anuncio se realizó este 13 de julio a través de la página web oficial de la guía. La provincia de Mendoza sostiene las estrellas que tenía, y se incorporan a la lista los restaurantes Centauro, Cal y La Vida: ¡En Mendoza hay nueve estrellas Michelin!

Buenos Aires, por otra parte, sostiene el restaurante mejor puntuado: Aramburu, con dos estrellas. Por otro lado, con una estrella se menciona a Trescha, Crizia y Don Julio... mientras que como flamante galardonado aparece Han. El total de restaurantes destacados con estrellas en Buenos Aires es de cinco.

Don Julio

Crizia

Trescha

Han

Mendoza

Azafrán

Centauro

La Vida

Brindillas

Angélica Cocina Maestra

Casa Vigil

Riccitelli Bistró

Zonda Cocina de Paisaje

Cal

¡Más premios para Mendoza!

Cal, que ha sido una verdadera revelación, es el primer restaurante del Valle de Uco que obtiene este reconocimiento, y recibió también una Estrella Verde, en base a sus decisiones, su filosofía de trabajo, la selección de materias primas y el respeto por la temporada, en colaboración con los productores del entorno: el anuncio orgulloso lo hizo el propio gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, vía X.

También hay nuevos Recomendados en Mendoza. Son Antigal Authentic Flavors; Awasi – Mendoza; Clos de Chacras; Crux; Diam’s y Nube.

Enzo González Petra, premio al chef joven del año 2026: cocina en Cal, ubicado en el Valle de Uco, Mendoza.

De dos restaurantes mendocinos son dos premios especiales: The MICHELIN Guide Young Chef Award: El premio recae en Enzo González Petra (28 años), chef al frente del restaurante Cal (en Sitio La Estocada, Mendoza). The MICHELIN Guide Sommelier Award 2026 es para Camila Torta, responsable de la bodega y cava en Azafrán (Mendoza).

Enzo González Petra propone en Cal un único menú degustación que refleja los ciclos naturales; en base a los ingredientes de la finca, propios de una agricultura ecológica y biodinámica que, en sus manos, adquiere valor y toma un protagonismo inusitado en cada plato.

En cuanto a Camila Torta, su relación con el vino trasciende lo profesional (su madre, Mariana Torta, también es una reconocida sommelier) y su trabajo en Aramburu cala en el comensal, utilizando cada etiqueta como una oportunidad para contar historias y transmitir sus virtudes desde una mirada dinámica, sensorial y basada en la experiencia directa.

Camila Torta es la Sommelier del año 2026, según Michelin. Ella es head Sommelier en Azafrán, Mendoza.

Por otra parte, The MICHELIN Guide Service Award fue para Nicolas Cordeiro, el maître en Aramburu (Buenos Aires). Es un reconocimiento a su labor, realmente impecable tanto en las formas como en los tiempos, pero además con ese plus que convierte la experiencia final en algo inolvidable. ¿Su secreto? Cuidar al máximo todos los detalles y buscar la excelencia, dentro del servicio y la hospitalidad, desde la humildad.

The MICHELIN Guide Exceptional Cocktail Award se lo llevó el trabajo de Flavia Arroyo, la responsable del bar y la coctelería de autor en el restaurante Casa Cavia (Buenos Aires). Su propuesta elegante, innovadora y creativa (también puede ser sin alcohol) consigue construir una relación de absoluta confianza con cada cliente.

El resumen

La Guía MICHELIN Buenos Aires & Mendoza 2026 de un vistazo:

– 1 restaurante dos Estrellas MICHELIN

– 13 restaurantes una Estrella MICHELIN (4 novedades)

– 11 restaurantes Bib Gourmand (2 novedades)

– 64 restaurantes Recomendados (13 novedades)

– 11 restaurantes con Estrella Verde (1 novedad)

La selección completa e información detallada, con todos los establecimientos de Buenos Aires & Mendoza, se encuentra tanto en la web de la Guía MICHELIN como en las apps específicas, donde los usuarios pueden buscar los restaurantes por ubicación, tipo de cocina o características adicionales.

Cómo aparecen las estrellas Michelin y cómo cobran importancia en el mundo gastronómico mundial

La historia de las estrellas Michelin comenzó de una manera tan curiosa como inesperada. En 1900, los hermanos André y Édouard Michelin, fundadores de la célebre empresa francesa de neumáticos, publicaron una guía gratuita destinada a los primeros automovilistas. Su objetivo era alentarlos a recorrer más kilómetros, recomendarles dónde comer, dormir o reparar el vehículo y, naturalmente, favorecer el uso de sus neumáticos. Con el paso de las décadas, aquella sencilla publicación se transformó en la referencia gastronómica más prestigiosa del planeta, capaz de convertir a un restaurante en un destino internacional.

Qué significa tener una, dos o tres estrellas Michelin

El sistema de estrellas es tan simple como exigente. Una estrella Michelin distingue a un restaurante con una cocina de gran calidad, que bien merece una parada en el camino. Dos estrellas reconocen una cocina excelente, por la que vale la pena desviarse del itinerario. Tres estrellas, el máximo galardón, están reservadas para experiencias culinarias excepcionales, aquellas que justifican un viaje en sí mismas. Detrás de cada reconocimiento hay inspectores anónimos que evalúan de manera independiente aspectos como la calidad de los productos, la técnica, la personalidad del chef, la armonía de los sabores y la consistencia a lo largo del tiempo.

No son solo estrellas: estos son los otros reconocimientos que también otorga Guía Michelin

Además de las famosas estrellas Michelin, la guía distingue a restaurantes y profesionales con otros reconocimientos que también gozan de gran prestigio internacional.

Bib Gourmand Es uno de los galardones más valorados por el público. Distingue a restaurantes que ofrecen una excelente relación entre calidad y precio , demostrando que es posible disfrutar de una cocina sobresaliente sin pagar el costo de la alta gastronomía. El nombre proviene de Bibendum , el emblemático muñeco de Michelin.

Estrella Verde Michelin Reconoce a los restaurantes comprometidos con la gastronomía sostenible . Se valoran prácticas como el uso de productos locales y de temporada, el respeto por el medio ambiente, la reducción del desperdicio de alimentos, la eficiencia energética y el trabajo con productores responsables. Un restaurante puede tener únicamente una Estrella Verde o combinarla con una, dos o tres estrellas Michelin.

Restaurante Recomendado por Michelin (Michelin Selected) Son establecimientos que forman parte de la selección oficial de la guía por la calidad de su cocina, aunque todavía no hayan obtenido una estrella o un Bib Gourmand. Estar incluido en esta categoría ya supone un importante reconocimiento por parte de los inspectores de Michelin.

Premios Especiales Michelin En muchas ediciones nacionales, incluida la de Argentina, también se entregan premios para destacar el talento de profesionales de la gastronomía. Entre ellos suelen encontrarse: Premio al Joven Chef (Young Chef Award). Premio al Sommelier (Sommelier Award). En otros países también se conceden reconocimientos al servicio de sala , la coctelería , la mentoría o la trayectoria profesional, según la edición.



Argentina ingresó en este selecto universo en 2023, cuando la Guía Michelin desembarcó por primera vez en el país con una edición dedicada a Buenos Aires y Mendoza. Desde entonces, el reconocimiento no solo impulsó el prestigio de los restaurantes distinguidos, sino que también posicionó a la gastronomía argentina como un atractivo turístico de alcance internacional. Cada nueva edición genera expectativas no solo por las posibles incorporaciones, sino también porque las estrellas deben revalidarse año tras año: ningún restaurante las conserva automáticamente.

La revelación de la edición 2026 despertaba especial interés porque ya la sensación de que iban a llegar nuevas estrellas era un secreto a voces. Al mismo tiempo, con esta entrega se confirma el crecimiento de proyectos gastronómicos jóvenes y se consolidan establecimientos que ya forman parte de la élite culinaria del país. Hay que destacar que, como sucede en cada ceremonia Michelin alrededor del mundo, los nombres de los elegidos permanecen bajo un estricto secreto hasta el momento mismo del anuncio, alimentando rumores y expectativas entre cocineros y especialistas.

Por qué no hubo gala o anuncio presencial

La principal razón fue económica. A diferencia de las dos ediciones anteriores, en 2026 no se organizó una ceremonia presencial porque se decidió reducir significativamente los costos del programa de la Guía Michelin en Argentina.

El cambio se produjo después de que el Gobierno nacional decidiera no renovar el financiamiento que había sostenido la llegada de la Guía Michelin al país durante los primeros años del convenio. Ante esa situación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Mendoza resolvieron asumir por su cuenta el costo de mantener la edición argentina de la guía, pero optaron por prescindir de la gala.

Según explicó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto disponible se destinó a garantizar la continuidad de la Guía Michelin y del trabajo de sus inspectores, dejando de lado el evento protocolar. Incluso señaló que organizar una gala tenía un costo similar al de sostener la propia guía, por lo que, en un contexto de austeridad, se decidió priorizar el contenido antes que la celebración.

Por ese motivo, la edición 2026 se anunció íntegramente en formato digital.