Pearl Academy (Jaipur, India) es un edificio que usa sombra, patios y ventilación natural para enfrentar temperaturas extremas con una arquitectura inteligente.

La fachada perforada del edificio reduce la incidencia directa del sol y ayuda a mantener temperaturas interiores más estables.

La fachada perforada del edificio reduce la incidencia directa del sol y ayuda a mantener temperaturas interiores más estables.

La arquitectura inteligente permite estudiar los espacios antes de dar un pase preciso (al igual que Messi) para optimizar el clima. En este caso se trata de un edificio en India (Pearl Academy) que aprovecha el sol, el viento y la sombra para mantener el confort en una ciudad (Jaipur) donde la temperatura muchas veces supera los 45 °C.

https://www.youtube.com/watch?v=AbuqysXoxpo - @MorphogenesisOrg Un edificio preparado para temperaturas de 45 grados Diseñada por el estudio Morphogenesis, en lugar de depender exclusivamente del aire acondicionado, l a Pearl Academy de Jaipur incorpora una segunda piel perforada que filtra la radiación solar, patios interiores y ventilación cruzada para reducir el calor.

La Pearl Academy es una de las obras más estudiadas de la arquitectura climática contemporánea en India. architonic.com Soluciones que también sirven para Mendoza La estrategia recuerda a recursos tradicionales mendocinos: galerías, patios, pérgolas y árboles que generan sombra. La diferencia es que aquí esas ideas fueron reinterpretadas con tecnología contemporánea. El resultado es un edificio que consume menos energía y ofrece mayor confort durante gran parte del año.

Patios, sombra y ventilación natural permiten disminuir el consumo energético del edificio. media.architonic.com Una lección que también juega el Mundial Cuando Argentina enfrente a Suiza y Messi busque el mejor espacio para atacar volverá a demostrar que anticiparse suele ser más importante que correr. La Pearl Academy aplica esa misma lógica: primero entiende el clima y después diseña. Esa forma de pensar convirtió al edificio en una referencia internacional de arquitectura sostenible.

https://www.pearlacademy.com/campuses/jaipur