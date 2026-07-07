El ambicioso túnel submarino que impulsan en Chile y reducirá a 7 minutos el cruce con Tierra del Fuego

El ambicioso proyecto chileno busca reemplazar las barcazas actuales por un túnel submarino que conecte con Tierra del Fuego.

Un megaproyecto despierta expectativas en la Patagonia Austral. El proyecto, impulsado por las autoridades de chilenas, plantea construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes. El objetivo es reemplazar el servicio de barcazas que funciona actualmente y reducir el cruce a solo 7 minutos.

La obra no solo cambiaría la logística chilena, sino que tendría un impacto directo en Argentina. En la actualidad, gran parte de los transportes de carga y los turistas deben utilizar las barcazas para conectar la provincia de Tierra del Fuego con el resto de Argentina y viceversa. El problema es que el sistema de barcazas a menudo se ve afectado por fuertes vientos, el oleaje y el clima extremo del sur.

La obra tendría una extensión de entre 3,7 kilómetros y 4 kilómetros de longitud. Al eliminar la dependencia de las barcazas, los expertos señalan que podría convertirse en el tercer paso fronterizo más importante de Chile, posicionándose detrás del Complejo Cristo Redentor y el Paso Cardenal Samoré.

El túnel submarino que Chile propone para cruzar a Tierra del Fuego más rápido. Shutterstock El túnel todavía no es aprobado por las autoridades Pese a lo revolucionario de la propuesta, la iniciativa se encuentra en evaluación preliminar. Los principales desafíos se encuentran en la geología marina, el comportamiento sísmico y el factor económico y político.