Un thriller francés: la película de Netflix que te mantendrá al borde del asiento durante dos horas

Netflix presenta una película con un ritmo dinámico y una trama deseperante para las vacaciones de invierno.

Entre los estrenos de Netflix, Hasta el final es la película francesa que está por estrenar y llama la atención por su historia desgarradora pero inquietante. Llega a la plataforma el 7 de julio y te contamos todos los detalles.

La película sigue a Jada, una madre soltera que ve cómo su vida se derrumba por completo cuando a su pequeño hijo le diagnostican leucemia. Pero encontrar un trasplante que sea compatible se convierte en una misión médica casi imposible.

El instinto maternal se hace presente y Jada decide cruzar todos los límites éticos y legales para salvar la vida de su hijo, desatando un drama lleno de tensión extrema.

La película es una propuesta perfecta para quienes disfrutan de historias emotivas combinadas con un ritmo dinámico e inquietante. Te invita a ponerte en los zapatos de la protagonista y reflexionar sobre la burocracia médica.

La película dura 1 hora y 39 minutos. Archivo Por el momento, las primeras opiniones destacan la tensión constante, adoptándo una estructura similar a un thriller de supervivencia contra reloj, manteniendo al espectador al borde del asiento. Además, alaban el trabajo de la director y protagonista Nawell Madani, que logra transmitir el dolor y la desesperación absoluta de una madre.