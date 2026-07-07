¿Atún al natural o en aceite? Cuál es la diferencia y cuál conviene comprar

La elección entre atún al natural o en aceite, y entre lomitos o desmenuzado, impacta directamente en el bolsillo y en el resultado final.

Al comprar una lata de atún hay que saber cuál elegir. Para cuidar el bolsillo y garantizar que la receta salga perfecta, hay que saber leer la etiqueta antes de pasar por caja.

Atún al agua o aceite Más allá de las calorías, la ciencia de los alimentos revela un detalle clave sobre los nutrientes. Los ácidos grasos Omega-3 naturales del pescado se conservan mucho mejor en la versión al natural (en agua).

En las latas en aceite, parte de estas propiedades saludables se "mudan" al líquido de cobertura: al colar el contenido y tirarlo por la bacha, se desperdician los mejores beneficios del producto.

El atún en agua y en aceite son distintos. Fuente: Shutterstock. Otra decisión es si se compra el atún en lomitos o desmenuzado. La brecha de precio entre ambos formatos es enorme en el mercado local, y su uso tiene una lógica clara.

El lomito es una pieza de músculo entero y limpio. Se paga más, por lo que vale la pena usarlo en platos donde el pescado deba lucirse visualmente y al tacto, como en un salpicón o una ensalada de hojas verdes.