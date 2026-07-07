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LIMONERO

El sencillo truco de doblar las ramas del limonero que los expertos usan para duplicar los frutos

Los expertos revelan un método simple para doblar las ramas del limonero y así multiplicar la cantidad de fruta.

Marla Ferrón

El truco del limonero para tener más limones.&nbsp;

El truco del limonero para tener más limones. 

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Un truco seguro y efectivo para que el limonero crezca fuerte y saludable es doblar las ramas del árbol. Esta simple acción modifica el flujo de savia al cambiar la orientación natural, logrando que la planta se concentre en desarrollar hojas y frutos.

El doblado o encorvado de ramas es una técnica agrícola que consiste en inclinar las ramas de crecimiento vertical hacia una posición más horizontal, forzándolas mediante tutores, cuerdas o pesos. Seleccioná las ramas jóvenes, flexibles y con crecimiento vertical y hacelo a finales de invierno o principios de primavera, justo antes de que empiece a brotar con fuerza.

Es importante que dobles la rama hacia el suelo o hacia un espacio vacío de la copa. Así, la rama podrá permanecer fijada durante unos tres o cuatro meses. Pasado ese tiempo, la madera se habrá endurecido en su nueva posición y podrás retirar la cuerda.

Doblar las ramas del limonero es el truco m&aacute;s olvidado.&nbsp;

Doblar las ramas del limonero es el truco más olvidado.

Precauciones para que el truco sea efectivo

No hay que doblar en exceso, es decir, más allá de los 90°. Si la punta mira hacia abajo perderá toda su fuerza. Además, al producir más flores y frutos, el limonero necesitará más agua y nutrientes.

El truco para que tu limonero explote de limones.&nbsp;

El truco para que tu limonero explote de limones.

Al doblar una rama muy vertical, el punto donde se genera la curva recibirá un fuerte empuje de savia. Es muy común que en la parte superior de esa curva comiencen a nacer nuevos chupones verticales muy vigorosos. En ese caso, se deben eliminar los chupones nuevos inmediatamente porque cuando crezcan absorberán toda la energía de la rama.

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