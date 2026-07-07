El sencillo truco de doblar las ramas del limonero que los expertos usan para duplicar los frutos
Los expertos revelan un método simple para doblar las ramas del limonero y así multiplicar la cantidad de fruta.
Un truco seguro y efectivo para que el limonero crezca fuerte y saludable es doblar las ramas del árbol. Esta simple acción modifica el flujo de savia al cambiar la orientación natural, logrando que la planta se concentre en desarrollar hojas y frutos.
El doblado o encorvado de ramas es una técnica agrícola que consiste en inclinar las ramas de crecimiento vertical hacia una posición más horizontal, forzándolas mediante tutores, cuerdas o pesos. Seleccioná las ramas jóvenes, flexibles y con crecimiento vertical y hacelo a finales de invierno o principios de primavera, justo antes de que empiece a brotar con fuerza.
Es importante que dobles la rama hacia el suelo o hacia un espacio vacío de la copa. Así, la rama podrá permanecer fijada durante unos tres o cuatro meses. Pasado ese tiempo, la madera se habrá endurecido en su nueva posición y podrás retirar la cuerda.
Precauciones para que el truco sea efectivo
No hay que doblar en exceso, es decir, más allá de los 90°. Si la punta mira hacia abajo perderá toda su fuerza. Además, al producir más flores y frutos, el limonero necesitará más agua y nutrientes.
Al doblar una rama muy vertical, el punto donde se genera la curva recibirá un fuerte empuje de savia. Es muy común que en la parte superior de esa curva comiencen a nacer nuevos chupones verticales muy vigorosos. En ese caso, se deben eliminar los chupones nuevos inmediatamente porque cuando crezcan absorberán toda la energía de la rama.