El sencillo truco de doblar las ramas del limonero que los expertos usan para duplicar los frutos

Los expertos revelan un método simple para doblar las ramas del limonero y así multiplicar la cantidad de fruta.

Un truco seguro y efectivo para que el limonero crezca fuerte y saludable es doblar las ramas del árbol. Esta simple acción modifica el flujo de savia al cambiar la orientación natural, logrando que la planta se concentre en desarrollar hojas y frutos.

El doblado o encorvado de ramas es una técnica agrícola que consiste en inclinar las ramas de crecimiento vertical hacia una posición más horizontal, forzándolas mediante tutores, cuerdas o pesos. Seleccioná las ramas jóvenes, flexibles y con crecimiento vertical y hacelo a finales de invierno o principios de primavera, justo antes de que empiece a brotar con fuerza.

Es importante que dobles la rama hacia el suelo o hacia un espacio vacío de la copa. Así, la rama podrá permanecer fijada durante unos tres o cuatro meses. Pasado ese tiempo, la madera se habrá endurecido en su nueva posición y podrás retirar la cuerda.

Doblar las ramas del limonero es el truco más olvidado. Shutterstock Precauciones para que el truco sea efectivo No hay que doblar en exceso, es decir, más allá de los 90°. Si la punta mira hacia abajo perderá toda su fuerza. Además, al producir más flores y frutos, el limonero necesitará más agua y nutrientes.