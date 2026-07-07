Por qué las hojas del potus se ponen marrones y cómo solucionarlo

Recuperar un potus con hojas marrones es posible ajustando el riego, la humedad y la exposición solar, asegurando un sustrato con buen drenaje.

El invierno presenta un verdadero desafío para los amantes de las plantas y la jardinería. Algunas plantas resistentes como el potus, inclusive, comienzan a tener hojas marrones y secas, y las preguntas sobre qué estamos haciendo mal nos invaden. La buena noticia es que tiene solución.

Por qué las hojas del potus se ponen marrones Las hojas marrones pueden aparecer por distintos motivos. Uno de los más frecuentes es el riego inadecuado. Tanto el exceso como la falta de agua pueden provocar que las puntas o los bordes de las hojas se sequen. Lo ideal es regar únicamente cuando los primeros centímetros del sustrato estén secos al tacto.

Otra causa habitual es la baja humedad ambiental. Durante el invierno o en ambientes con calefacción, el aire suele ser más seco y el potus puede reaccionar con hojas deshidratadas. En estos casos, ayuda pulverizar agua sobre las hojas de manera ocasional o colocar la maceta cerca de otras plantas para generar un ambiente más húmedo.

La exposición directa al sol también puede quemar las hojas. Aunque el potus necesita buena iluminación para crecer, siempre debe recibir luz indirecta, ya que los rayos solares intensos pueden dejar manchas marrones permanentes.

Para mantener el poto sano durante el invierno, lo clave es la luz indirecta, el riego justo y una maceta con buen drenaje. Foto: Shutterstock Cómo recuperar un potus con hojas marrones Lo primero que hay que saber es que las hojas marrones o secas ya no se pueden recuperar, pero las demás sí pueden salvarse. Por eso conviene retirarlas: así la planta destina toda su energía al nuevo crecimiento en lugar de intentar sostener lo que ya no tiene remedio.