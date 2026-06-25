Cómo hacer que el potus tenga hojas más grandes y saludables

El potus, una planta de interior popular, puede desarrollar hojas impresionantes con técnicas de jardinería específicas y atención a la luz y el riego.

Las plantas de interior aportan una estética única al hogar y especies comunes como el potus o la sansevieria no requieren demasiados cuidados para mantenerse en buen estado. Aun así, si se busca potenciar su apariencia y lograr hojas más grandes, verdes y saludables, existen algunos cuidados simples que pueden marcar la diferencia en su desarrollo.

Cómo hacer que el potus crezca con hojas más grandes En el caso del potus los cuidados de jardinería para que sus hojas se vean más grandes son muy precisos. Entre estos encontramos la luz como factor clave. Si bien es una planta que puede crecer en ambientes oscuros o con poca luz, esta será la diferencia para que crezca grande o no. Ubicarlo cerca de una ventana, evitando el sol directo, ayuda a estimular su crecimiento.

Cuándo es el momento ideal para regarlo Si se busca que la planta crezca con hojas grandes también el riego es un factor a tener en cuenta. El exceso de agua puede afectar las raíces, mientras la falta de hidratación limita el desarrollo de la planta. Lo ideal es regar solamente cuando notamos que el sustrato está seco.